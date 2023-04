Foligno, 3 aprile 2023 – Sono in programma, domani, martedì 4 aprile, alle 9, all’Auditorium di Santa Caterina, i laboratori a tema dantesco per le scuole secondarie di I grado in collaborazione con l’Istituto Professionale “Orfini” e il Liceo delle Scienze Umane “F. Frezzi-B. Angela” di Foligno.

Sempre domani, alle 17,30, all’Oratorio del Crocefisso, Elena Laureti (Centro di ricerche Federico Frezzi) parlerà di Dante e Federico II.

