Terni, 4 aprile 2023 – Venerdì 7 aprile alle ore 16 appuntamento presso la Sala Convegni Maurizio Santoloci di Arpa Umbria a Terni per un incontro con Guido Silvestri, immunologo tra i massimi esperti mondiali nell’ambito della virologia e autore di “Ricominciare dalla scienza. 10 ragioni per affidarsi alla ricerca quando il resto ci abbandona”, sugli insegnamenti che l’esperienza della pandemia ci ha lasciato e sulla necessità di ripartire dalla costruzione di una cultura della scienza per affrontare gli scenari che abbiamo dinanzi e per costruire una società migliore.

L’incontro, organizzato in occasione dell’edizione 2023 dell’Evolution Day da Arpa Umbria e l’Associazione Culturale Civiltà Laica, sarà introdotto da Francesco Longhi, Direttore Dipartimento Umbria Sud di Arpa Umbria e Alessandro Chiometti, Associazione Culturale Civiltà Laica.

(3)