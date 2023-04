Lo sviluppo delle competenze nel settore dello spettacolo

Perugia, 6 aprile 2023 – Si concluderà a Perugia con il debutto dello spettacolo teatrale “Il giro del mondo Atomico” il 12 aprile alle ore 17 presso il Teatro Riccini di Ponte Felcino, il project work di “SCOSSE”, un progetto di formazione per i cittadini umbri coordinato dalla Fondazione Villa Montesca.

Si tratta di uno spettacolo unico nel suo genere diretto dal regista Claudio Massimo Paternò e prodotto da Micro Teatro Terra Marique. “Il giro del mondo Atomico” racconta la storia di uno scienziato che cerca di capire perché il suo esperimento non funziona. Tutto è stato calcolato alla perfezione ma è come se 1+1 non facesse 2. Attraverso la sua macchina riducente diventa microscopico e comincia un viaggio nella materia per capire come è fatta. Gli attori sono immersi in una scenografia multimediale, dove gli elementi video e le animazioni interagiscono in modo armonioso con il racconto. La scenografia multimediale è un piano drammaturgico importante nell’economia dello spettacolo, offrendo un’esperienza immersiva unica per gli spettatori.

Il regista Claudio Massimo Paternò è noto per la sua creatività e la sua capacità di portare in scena spettacoli indimenticabili. “Il giro del mondo Atomico” non fa eccezione e promette di essere uno spettacolo mozzafiato che lascerà gli spettatori senza parole.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Lo spettacolo si inserisce tra le iniziative realizzate nell’ambito del progetto “SCOSSE” coordinato dalla Fondazione Centro Studi Villa Montesca in collaborazione con Master School 2000 e Tucep, finanziato da ARPAL Umbria nell’ambito del Bando TECHNE, che ha visto la realizzazione di 15 percorsi di formazione in diversi territori regionali con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte in Umbria e di offrire ai professionisti dello spettacolo l’opportunità di sviluppare le loro abilità e la loro creatività.

Si consiglia di effettuare la prenotazione in anticipo al numero di telefono: 376 1636555.

Attori: Ingrid Monacelli e Raffaele Silvani

Regia: Claudio Massimo Paternò

Produzione: MTTM Micro Teatro Terra Marique APS

Per ulteriori informazioni su “Il giro del mondo Atomico”, visitare il sito web di Micro Teatro Terra Marique o contattare il numero 376 1636555.

(2)