Il Sindaco di Gualdo Tadino si esprime sul raddoppio della ferrovia Orte Falconara

Gualdo Tadino, 7 aprile 2023 – Dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, riceviamo e pubblichiamo: “In questi giorni si sta discutendo molto sui ritardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I media nazionali hanno diffuso un elenco delle possibili opere previste dal Piano medesimo che rischierebbero di saltare. Tra queste, di fondamentale importanza per la Regione Umbria ed il nostro territorio in particolare, spicca il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara.

Stante il fatto che ormai da troppo tempo ed inutilmente si sta vagheggiando di una variante rispetto al tracciato già individuato da decenni, l’opera, a quanto pare, non troverebbe compimento entro il termine perentorio stabilito dal PNRR.

In più di un’occasione, in passato, i Comuni del territorio interessato dal raddoppio, i Sindaci ed i Consigli Comunali, senza distinzione di appartenenza politica, hanno espresso la necessità di procedere senza indugi nella direzione del raddoppio individuato sul tracciato originario.

Aver perso tantissimo tempo a ragionare di modifiche progettuali e di un nuovo percorso, ci ha portato in questo vicolo cieco dove c’è il rischio molto concreto di perdere per sempre un’occasione storica di vedere finalmente compiuta un’opera strategica per l’Umbria e per tutto il territorio di confine con le Marche.

Ora appare sempre più evidente, anche agli irriducibili, che aver perso tutto questo tempo dietro ad inutili e dannose ipotesi di varianti, ha prodotto un unico effetto concreto: quello di non poter utilizzare le ingenti risorse che il PNRR mette a disposizione.

Un danno enorme le cui responsabilità sono tutte in capo a chi in questi anni ha sostenuto, anche politicamente, l’ipotesi di variante della ferrovia Orte-Falconara”.

