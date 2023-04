Lo fa con un evento su Charles Mingus

Perugia, 13 aprile 2023 – Proseguono gli incontri culturali promossi dai Cantieri di Socialità dell’associazione Hat & Beard con un appuntamento speciale questa domenica alle ore 18 presso lo Spazio Mogrè – Arte e Cultura. (Nella foto, l’autrice ClaudiaAliotta)

A conclusione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Charles Mingus, la rassegna “Hat & Beard Talks” ospiterà la presentazione del libro “Le voci di Mingus” di Claudia Aliotta, evento inserito nel calendario dell’International Jazz Day 2023. L’autrice del saggio, edito da Etabeta, presenterà la personalità e il percorso artistico dello straordinario contrabbassista e compositore afroamericano seguendo il percorso e l’approccio che sta alla base del suo volume, prendendo in esame aspetti diversi della produzione del musicista che, oltre a comporre brani strumentali, scrisse anche testi in prosa, poesie e canzoni ed in diversi periodi della sua carriera fece spesso ricorso alla parola, sia declamata, sia cantata.

Come recita l’introduzione del libro “Se la musica è proiezione della complessa personalità di Charles Mingus, la parola è una manifestazione tangibile del suo pensiero, mezzo di seduzione e di protesta, arma di rivalsa e confessione intima.”

Il poliedrico universo musicale di Mingus sarà esplorato mettendo in luce non solo gli interscambi con la poesia, ma anche il repertorio vocale, alla luce di quanto emerge dalle pagine della pubblicazione: dalla giovanile “The Chill of Death” ai tentativi di emergere come songwriter, dai lavori strettamente legati alla corrente della Jazz Poetry, all’impegno per i diritti civili e le questioni razziali, fino alla collaborazione con Joni Mitchell.

“Le voci di Mingus” è stato oggetto anche di un ciclo di trasmissioni condotte dalla musicista siciliana presso l’emittente umbra Dot Radio, dove attualmente la stessa Aliotta cura il programma “Open Space”, rubrica musicale che si occupa di storia del jazz, interviste e presentazioni discografiche con la regia di Marco Cocco. Laureata al D.A.M.S. dell’Università agli Studi di Bologna, dopo aver conseguito il Biennio Specialistico di II livello in Canto Jazz presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, attualmente Claudia Aliotta è docente referente del progetto “Alla scoperta del Jazz” presso il Liceo Musicale di Perugia, dove insegna Canto Jazz e cura i laboratori di Musica di Insieme Jazz.

