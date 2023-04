Appartengono al Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri, elite a livello internazionale, sono presenti ad ogni evento importante della provincia

Perugia, 17 aprile 2023 – Nell’intera Regione Umbria ed in particolar modo nel capoluogo l’Arma dei Carabinieri è l’unica forza di polizia a disporre in maniera continuativa degli speciali reparti anti terrorismo API e SOS.

Le Aliquote di Primo Intervento hanno il compito di intervenire all’interno di situazioni di alto rischio, prevenire o contenere atti di terrorismo o gravi situazioni di criminalità e, quotidianamente, monitorano obbiettivi sensibili come piazze, chiese, supermercati, cinema, stazioni ed aeroporti e, più in generale, luoghi in cui la collettività si riunisce.

Addestrati in modo specifico dal Gruppo Intervento Speciale, elite a livello internazionale in termini, gli stessi che hanno operato di recente la cattura del latitante Matteo Messina Denaro, hanno a disposizione particolari dotazioni di sicurezza come giubbotti antiproiettile, macchine blindate, armamenti ed equipaggiamenti specifici.

Ad Assisi anche le Squadre Operative di Supporto svolgono analoga funzione concentrandosi sugli importanti siti religiosi della zona quali le Basiliche Papali ed altri luoghi.

Ad ogni evento importante della provincia questi assetti sono presenti: dalle fiere presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, alle manifestazioni quali Eurochocolate, Umbria Jazz o la imminente fiera del giornalismo, alla presenza nei momenti maggiormente frequentati su obiettivi strategici quali l’aeroporto San Francesco d’Assisi e i più grandi centri commerciali della provincia.

(5)