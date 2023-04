Le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ANPI, sezione di Spoleto

Spoleto, 18 aprile 2023 – Un incontro dedicato alla Costituzione Italiana, un recital tratto dalle opere di Pablo Neruda, una mostra didattica sul dovere della memoria.

Sono questi gli appuntamenti che accompagneranno le celebrazioni del 25 aprile, organizzate dal Comune di Spoleto, in collaborazione con la sezione di Spoleto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, per il 78° anniversario della Festa della Liberazione.

La prima iniziativa si terrà lunedì 24 aprile, alle ore 17.00 alla Biblioteca Comunale “G. Carducci” a palazzo Mauri, con l’incontro “La Costituzione Italiana: memoria e attualità a 75 anni dalla sua entrata in vigore” a cui parteciperà Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università “La Sapienza”.

Martedì 25 aprile, alle ore 8.15 (la partenza della navetta in piazza della Vittoria è alle ore 7.45), è in programma a Postignano (Comune di Sellano) l’apposizione di una corona al Monumento ai Caduti in memoria di cinque partigiani fucilati, quattro dei quali facevano parte della ‘Brigata Melis’ (sarà presente anche il sindaco di Sellano, Attilio Gubbiotti). Alle ore 9.00 a Forca di Cerro verrà deposta una corona di alloro in onore dei Caduti Jugoslavi nella Resistenza Italiana.

Nella Chiesa di San Filippo, alle ore 10.00, si celebrerà la Santa Messa in memoria dei Caduti per la Patria, mentre alle ore 11.00, in via Matteo Gattapone, verrà deposta una corona di alloro in memoria dei 94 detenuti politici italiani e sloveni che evasero dal Carcere della Rocca Albornoz nel 1943 per unirsi alle bande partigiane della Valnerina. A seguire, al Monumento ai Caduti in piazza Campello, la deposizione della corona di alloro sarà in onore dei partigiani decorati della ‘Brigata Melis’.

Le celebrazioni proseguiranno in piazza della Libertà (ore 12.00) alla Lapide ai Caduti, dove verrà deposta una corona di alloro in onore dei Caduti nella Guerra di Liberazione e la resa degli Onori militari da parte di una Schierante in Armi del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”. Interverranno il sindaco Andrea Sisti e il presidente ANPI, sezione di Spoleto, Francesco Giannini; le letture saranno a cura della Scuola di teatro ‘Teodelapio’ e sarà presente la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’ (presenterà la giornalista Elisabetta Proietti).

A cura dell’associazione Donne contro la guerra e dell’ANPI, sezione di Spoleto è in programma, sabato 29 aprile alle ore 18.00 al Cantiere Oberdan, un recital in prosa e poesia tratto dalle opere di Pablo Neruda ‘E una mattina tutto stava ardendo…’, con le letture di Marina Antonini, Cristina Antonini e Maurizio Armellini.

Da lunedì 24 aprile a giovedì 4 maggio, alla Biblioteca comunale “G. Carducci” a palazzo Mauri, sarà visitabile la mostra didattica “Ieri e oggi: il dovere della memoria”, a cura dell’ANPI, sezione di Spoleto. L’inaugurazione si terrà il 24 aprile alle ore 16.30, mentre l’orario di apertura sarà il lunedì (15.00-19.00), martedì e giovedì (9.00-19.00), mercoledì, venerdì e sabato (9.00-13.00).

Il Comune di Spoleto ringrazia l’Archidiocesi Spoleto – Norcia, il 2° Btg Granatieri ‘Cengio’, lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, le rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sezione di Spoleto, l’Associazione Nazionale Mariani d’Italia sezione di Spoleto, la Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Spoleto, i volontari della Protezione Civile e la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.

