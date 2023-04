Appuntamento al Teatro di Panicale venerdì 21 aprile. Si parlerà anche del futuro dei Centri di aggregazione e di mediazione culturale

Panicale, 18 aprile 2023 – Tre Centri di aggregazione giovanile, due Centri di mediazione culturale, una campagna affidi. Sono i principali risultati, tangibili, della progettazione Iti Trasimeno – Servizi di inclusione sociale, finanziata per circa un milione di euro attraverso risorse del Fondo sociale europeo.

Un insieme di azioni, per lo più a carattere sperimentale, che hanno interessato gli otto comuni dell’Unione del Trasimeno e che sono stati attuati e implementati dalle cooperative Polis Cooperativa Sociale e Frontiera Lavoro.

La presentazione dei risultati è in programma per venerdì 21 aprile alle ore 16 al Teatro Cesare Caporali di Panicale.

Un’occasione per restituire alla comunità il progetto stesso e per anticipare i possibili sviluppi delle diverse azioni intraprese.

“Attraverso Iti Trasimeno abbiamo messo in campo servizi inediti per il territorio – fa sapere l’Unione dei Comuni – soprattutto nelle politiche giovanili e quelle dell’interazione e integrazione culturale. Si sono creati occasioni e spazi importanti di aggregazione e condivisione, dando la possibilità a numerosi soggetti di emergere e inserirsi nella comunità. Un sfida anche per il mondo cooperativo e i loro operatori che ci si sono misurati. Si è trattato di uno dei grandi successi della programmazione Iti.

Alla luce dei positivi risultati è intenzione dell’Unione, tramite il contributo dei Comuni direttamente interessati, proseguire anche nel 2023, in attesa della nuova tranche di risorse da destinare alle aree interne”.

Alla presentazione di venerdì prenderanno parte rappresentanti dell’Unione dei Comuni, della Regione Umbria e delle cooperative coinvolte.

