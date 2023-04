Sono rivolte ai bambini nati negli anni 2021/2022/2023

Foligno, 19 aprile 2023 – Sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno educativo 2023/2024 rivolte ai bambini nati negli anni 2021/2022/2023. Per poter inoltrare le istanze è necessario che il genitore richiedente sia in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di CIE (Carta d’identità elettronica). Chi compila la domanda risulterà l’intestatario degli avvisi di pagamento (ai fini Bonus Nido INPS, modello 730, ecc.).

Le famiglie che già dispongono di un ISEE in corso di validità potranno indicarlo all’interno dell’istanza on line (se non si presenta ISEE verrà applicata la tariffa massima di Euro 345,00).

L’ultimo giorno utile per la trasmissione delle domande di iscrizione è il 31 maggio 2023. Le domande andranno compilate esclusivamente on line dalla home page del sito istituzionale del Comune di Foligno, selezionando la voce “Iscrizioni ai servizi scolastici” e successivamente “Iscrizione nido a.e. 2023-24”, selezionando il modulo corretto in base alla data di nascita del/la bambino/a tra Piccoli, Medi e Grandi.

La domanda inserita non potrà essere eliminata/modificata, né sarà possibile presentare più domande per lo stesso bambino/a.

Si comunica che nel corso dell’anno educativo il “Nido Le Nuvole” per ristrutturazione potrebbe essere trasferito temporaneamente nella struttura del “Colibrì” in via Guglielmo Ferrero.

Il link da utilizzare è il seguente:

https://urbi-fe.umbriadigitale.it/urbi//progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=e054018&areaAttiva=2

