Appuntamento a giovedì 20 aprile all’oratorio di Santa Cecilia

Perugia 19 aprile 2023 – L’ITTS “A. Volta” di perugia vi invita a “beyond borders”, che si terrà il 20 Aprile 2023 dalle ore 15 presso l’oratorio di santa cecilia (pg). L’evento rappresenta la fase conclusiva del percorso del TED-Ed Club, attivo dal 2018 presso il nostro istituto e che ha già completato quattro cicli formativi, ma con un’importante novità, in quanto questo percorso innovativo, creato per permettere agli studenti di comunicare le proprie idee e condividerle con un network internazionale, conoscendo i principi del public speaking, del project based learning e del design thinking, è stato oggetto di un progetto Erasmus “Echoes from the future”.

L’evento è organizzato in due momenti: il primo che vedrà protagonisti in inglese i talk degli studenti dei Paesi partner (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia) ed un secondo momento che vedrà in scena i talk degli studenti italiani, tra questi a parlare sarà Matilda Maggesi dell’associazione FIADDA (Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie) che parlerà di ipoacusia e l’inclusione.

In questo modo verranno valorizzate le eccellenze e celebrate le idee creative aprendosi alla realtà territoriale, nazionale e internazionale.

Per chi non potrà essere presente, può seguire l’evento in live streaming, sul canale youtube “ITTS A.Volta Perugia”, con il seguente link : https://youtube.com/@ittsa.voltaperugia9810.

