Perugia, 19 aprile 2023 – I Cantieri di Socialità dell’Associazione di Promozione Sociale Hat & Beard, iniziati con la sezione Talks, si aprono ad una seconda fase che mette al centro la musica ed il momento performativo con tutto ciò che precede e segue un concerto.

Ecco quindi un primo ciclo di quattro incontri che inaugurano lo spazio Sessions che prenderanno il via al Porco Rosso di Perugia il 21 aprile con il concerto del sassofonista Leonardo Radicchi con il gruppo Creative Music Front. La musica che verrà proposta sarà “…emotiva ma complessa”, con la pretesa “di avere una funzione etica e non solo estetica. L’arte può impegnarsi, i suoni, la performance, i corpi dei musicisti… tutto dice: le idee non sono tutte uguali! “.

Radicchi sarà accompagno da Nazareno Caputo – vibrafono e marimba, Ruggero Fornari – chitarra ed effetti, Pietro Paris – contrabbasso e

Lorenzo Brilli – batteria e percussioni. Diplomato al Berklee College of Music di Boston, di cui è stato Student Ambassador con la sua band Creative Music Front, Radicchi ha studiato tra gli altri con George Garzone, Ed Tomassi, Greg Hopkins, Hal Crook, Bill Pierce, Greg Osby, Dave Santoro e in Italia con Maurizio Giammarco, Ramberto Ciammarughi e Michael Rosen. Ha partecipato a molti festival e rassegne fra cui: Pisa Jazz, Padova Jazz Club, Barga Jazz Festival, Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma, Lucca Jazz Festival, Roccella Jonica Jazz Festival, Fano Jazz, The Shrine a New York, Monterrey Conservatory in Messico e Berklee Performance Centre.

Il sassofonista e compositore umbro ha suonato tra gli altri con Robin Eubanks, John Surman, l’Orchestra Nazionale di Jazz, Massimo Nunzi e Orchestra Operaia, Cristiano Arcelli, Francesco Cusa, Ulrich Gumpert e Silke Eberhard. Nel 2019 in occasione dell’uscita del suo album “Don’t Call it Justice” realizza un tour a cui si unisce il noto trombonista americano Robin Eubanks; a settembre dello stesso anno, Radicchi insieme alla sua band registra in studio sempre con Eubanks l’album “Songs for People”, uscito nel 2020.

Nel creare la sezione Sessions, Hat & Beard, che prima di tutto è un collettivo di musicisti, ha deciso di mettere a disposizione la propria capacità musicale, suonando e creando quei momenti di arte invisibile che sono la musica. Concerti quindi, musica senza compromessi da dare in pasto a chi vorrà partecipare. La formula, forse abusata, del “fare rete” trova qui una concretizzazione vera e spontanea, gli eventi saranno infatti ospitati e coinvolgeranno altre associazioni vive ed attive del territorio. Condividere idee, emozioni, suggestioni e punti di vista sarà parte di questi incontri nei quali il pubblico avrà l’opportunità di uno scambio dialogico e non solo di un ruolo da spettatore.

Il calendario di eventi proseguirà il 30 aprile alle 18,30 al T-Trane con Donatella Montinaro e Danilo Tarso Duo, l’8 giugno al Pop Up di Piazza Birago con Cosimo Boni e Hat & Beard Ensemble e si concluderà il 18 giugno alle 11 Torre presso la Torre di Pretola con il trombonista Andrea Angeloni e Hat & Beard Ensemble. Alla programmazione partecipa anche “Umbria Noise” con il lavoro di ricerca documentale “Il Jazz in Umbria”.

