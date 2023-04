Il 15 e 16 aprile è stato dedicato ad Amelia e l’Amerino con Franco Arminio e Federica Figliuolo

Amelia, 19 aprile 2023 – Nonostante il tempo non sia stato dei più clementi, l’evento outdoor dedicato ai cammini nei territori dell’Umbria Meridionale promosso da Le Terre dei Borghi Verdi (https://leterredeiborghiverdi.it) e finanziato dalla Regione Umbria attraverso il bando Umbriaperta, ha segnato un nuovo importante successo mentre ci si prepara agli eventi del prossimo fine settimana nelle Terre Arnolfe.

Un successo non solo per l’evento, ma soprattutto per i territori che, questa volta, sono stati scoperti insieme a più di cento camminatori che hanno avuto modo di godere della compagnia e dei consigli di 2F-Hiking di Federica Figliuolo e della straordinaria ed emozionante poesia del poeta paesologo Franco Arminio.

Le nuvole cariche del cielo di sabato 15 aprile non hanno scoraggiato i numerosi partecipanti alla prima parte dell’evento, alcuni giunti da Bolzano, che insieme all’influencer Federica e al poeta Franco, hanno potuto esplorare hanno camminato da Amelia, dopo una visita al museo e alla statua del Germanico, fino al piccolo borgo di Collicello passando per Sambucetole mentre il sole ha iniziato a farsi avanti a partire dal Convento dei Cappuccini, proprio sotto la statua di San Francesco.

Gli emozionanti reading di Franco Arminio hanno accompagnato le persone fino al ritorno ad Amelia dove c’è stata la presentazione del nuovo Cammino del Germanico (https://www.camminodigermanico.it/) e della guida realizzata dai volontari il cui responsabile Marcello Paolocci ha spiegato dell’importanza (e dell’entusiasmo) di aver potuto realizzare un progetto del genere per Amelia e per l’amerino.

A seguire una nuova degustazione a cura di Amerino Tipico (https://www.amerinotipico.it/) con i 5 produttori partner che hanno allietato i turisti coi gusti dei prodotti di eccellenza del territorio.

Domenica 16 aprile la passeggiata è partita dal suggestivo borgo di Montecchio per poi proseguire, lungo il Cammino dei Borghi Silenti, fino ad arrivare a Guardea, toccando Cocciano e il Castello di Poggio, piccole perle meravigliose che grazie al festival outdoor hanno incantato anche grazie alle letture di Arminio.

Una visita all’Oasi WWF di Alviano è stata funzionale poi ha raggiungere il centro del piccolo, meraviglioso borgo, dove dopo aver proseguito sul Sentiero dell’Unicorno, un nuovo trekking urbano promosso dalla cittadina, è stato possibile per i visitatori visitare velocemente il Castello di Alviano e salutare questo secondo weekend con uno speciale e divertente reading di Franco Arminio.

