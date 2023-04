Il concerto è in programma alle ore 21 nella chiesa di San Francesco

Amelia, 21 aprile 2023 – Borgo Band si rimette in cammino e arriva sabato 22 aprile ad Amelia. Concerto alle ore 21 presso la chiesa di San Francesco – Chiostro “Boccarini”. Protagonista il complesso bandistico Amelia-Fornole-Otricoli che ha una storia di oltre 170 anni e partecipa a tutte le manifestazioni civili e religiose di Amelia.

Si tratta dunque di un patrimonio storico umbro che per quanto riguarda l’aspetto musicale è impegnata alla riscoperta dei repertori originali per banda di fine ‘800. Basti pensare che nel proprio archivio sono presenti numerose opere di autori come Pilade Bennati, Zenone Mattei, Antonio Cinti, Giacomo Presuttari, Amintore Galli solo per citarne alcuni. Dal 2020 ha anche istituito il gruppo Majorettes di Amelia che arricchisce, oltre all’aspetto coreografico, quello educativo con un’attività ludico sportiva che permette di avvicinarsi alla realtà culturale e musicale della banda.

LA BANDA: Lorenzo Rosati, Emanuele Zengarini (direttori); Monica Camporesi, Debora Cascioli, Aurora Sciaboletta (flauto); Thomas di Erasmo, Oreste Proietti, (clarinetto 1); Federico Fabbrizi, Leonardo Morelli, Susanna Ciuchi (clarinetto 2); Giovanni Antonini, Giorgio Pagliaricci (sax contralto); Domenico Pelle, Ermanno Fabrizi, Vittorio Lancione, Angelo Grosselli (sax tenore); Giancarlo Pinguino (corno); Gianfranco De Santis (flicorno contralto 1); Francesco Suatoni (flicorno contralto 2); Andrea Pimpolari (flicorno soprano e cornetta); Emanuele Zengarini, Federico Fera (tromba 1); Diego Scriboni, Pietro Bernardini, Christian Passoni (tromba 2); Paolo Sciaboletta (trombone 1); Pietro Bernardi (trombone 2); Adriano Pimpolari (flicorno tenore); Emanuele Coppo, Fabio Zazzeroni (flicorno baritono); Alessandro Bernardi, Domenico Serva, (tuba); Selena di Erasmo (tamburo); Giuseppe Guerrini (piatti); Valerio Galliani (grancassa).

Gli altri concerti di Borgo Band, tutti preceduti da installazioni di luci e video mapping, si terranno domenica 30 aprile a Giano dell’Umbria; sabato 6 maggio a Torgiano; sabato 27 maggio a Pretola; sabato 3 giugno a Compignano; sabato 10 giugno a San Venanzo; sabato 17 giugno a Pila. Concerto finale a Terni l’1 luglio dedicato a Cesi in relazione all’ingente investimento che la Regione Umbria ha deciso di destinare per la rinascita di borgo.

