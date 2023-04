Una realtà di eccellenza nel sistema dell’istruzione tecnologica terziaria.Al via nuovi corsi e borse di studio

Perugia, 21 aprile 2023 – Nuovi percorsi formativi post diploma, 200 mila euro in borse di studio e la prospettiva di campus con alloggi per gli studenti vicini ai poli didattici: il biennio 2023-2025 di ITS Umbria Academy si arricchisce di molte novità che sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, il Vicepresidente di ITS Umbria Academy Vasco Gargaglia, insieme a Nicola Modugno e Oscar Proietti, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Responsabile Tecnico Scientifico di ITS Umbria Academy.

ITS Umbria Academy rappresenta una realtà di eccellenza nel sistema dell’istruzione tecnologica terziaria e si conferma, con il corso Meccatronica, al primo posto assoluto nella graduatoria nazionale 2023 stilata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). L’Accademia in Scienze e Tecnologie applicate promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio ha inoltre conseguito, con sei percorsi, le premialità previste dal MIM.

Per il biennio 2023-2025 ITS Umbria Academy ha ampliato l’offerta dei corsi di studio, soprattutto negli ambiti Information & Communication Technology, Marketing e Amministrazione di impresa, Efficienza Energetica, e Tecnologie operative e digitali per processi industriali continui.

Sono stati inoltre confermati e aggiornati con una impronta sempre più tecnologica e digitale, gli indirizzi già consolidati come Meccatronica e Industria 4.0, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Promozione del territorio e Gestione imprese turistiche. In particolare, il nuovo percorso Meccatronico esprimerà specifiche competenze in processi industriali continui e coinvolgerà le principali aziende che operano nel territorio ternano.

Terni, infatti, con la presenza di industrie chimiche, metallurgiche e dell’alimentare è il bacino ideale dove creare figure di tale profilo.

Il corso di studio per il settore edilizia, incentrato sul Building information modeling, si arricchirà di contenuti in Grafica digitale e Realtà aumentata.

Per rendere ancora più ampia la partecipazione ai percorsi biennali e gratuiti, da quest’anno saranno introdotte le borse di studio ed è in programmazione la realizzazione di campus con alloggi disponibili per gli studenti nei pressi dei poli didattici di Foligno, Perugia e Terni, dove si trovano anche i laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie.

L’Assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria ha espresso piena soddisfazione per l’ulteriore ampliamento dei corsi di formazione ITS, e per gli eccellenti risultati raggiunti come il posizionamento del corso di Meccatronica, al primo posto assoluto nella graduatoria nazionale.

L’Assessore, inoltre, ha ribadito il ruolo strategico degli ITS nel saper recuperare il gap accumulato rispetto agli altri paesi europei, sul tema delle nuove competenze, tematica nella quale l’Italia è rimasta indietro rispetto agli altri Paesi UE a causa di una diffidenza a tratti elitaria che ha fatto scivolare le scuole tecniche un una sorta di ghetto della formazione.

L’Assessore ha concluso affermando che l’attuale Giunta Regionale crede fortemente negli ITS Academy come occasione per consentire alle imprese di trovare quelle competenze che oggi latitano, ma anche per le famiglie di indirizzare i propri figli verso un percorso formativo che garantisce la quasi certezza dell’occupazione e l’acquisizione di competenze spendibili negli anni che verranno.

L’Assessore ha sottolineato, infine, che oggi per un giovane scegliere ITS significa intraprendere un percorso di vita con un lavoro stabile, ricco di gratificazioni e non già una scelta formativa di “serie b”.

Per presentare la nuova offerta formativa sono già in programma open day ed eventi rivolti a studenti e famiglie che si svolgeranno a:

Gubbio 4 maggio alle ore 17.15 al Centro Servizi Santo Spirito in piazzale Frondizi, 17;

Foligno 11 maggio alle ore 17 allo Spazio Astra in via Mazzini 47;

Perugia 25 maggio alle ore 17.30 al Barton Park, viale Giovanni Perari, 15;

Terni 8 giugno alle ore 9 nella sede del laboratorio ITS Biolabotech, via Carlo Alberto dalla Chiesa 32.

Sono in fase di programmazione altri open day negli altri principali comuni umbri.

Le iscrizioni dei corsi in partenza in autunno sono già aperte sul sito https://www.itsumbria.it/ dove è possibile acquisire tutti i dettagli dei corsi disponibili.

ITS Umbria Academy – profilo

Its Umbria è un’Academy politecnica di istruzione terziaria in scienze e tecnologie applicate biennale e gratuita, aperta a giovani diplomati, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda.

È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione.

Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti (circa 400 nuovi immatricolati all’anno), di percorsi formativi (15) e di aziende coinvolte, (350) che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini.

Il servizio di placement è personalizzato e seguito da tutor dedicati che insieme alla qualità ed alla metodologia della didattica, favoriscono un elevato successo occupazionale.

(1)