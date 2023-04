Valfornace (Mc) 22 aprile 2023Era nato a Foligno ma risiedeva a Terni, il 40enne che oggi ha tragicamente perso la vita nelle Marche.

Era in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un Defender sulla strada provinciale 99, nel territorio di Valfornace e Fiordimonte, tra Fiastra e Pieve Torina.

Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. La vittima stava facendo una gita con alcuni amici in sella a una Bmw.

