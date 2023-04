All’interno del veicolo sono stati rinvenuti numerosi attrezzi atti allo scasso. È stato poi accertato come il mezzo utilizzato fosse stato rubato nei mesi precedenti e, di conseguenza, utilizzato per la commissione di vari reati sul territorio

Orvieto, 22 aprile 2023 – Al fine di incentivare il contrasto all’illegalità e, conseguentemente, potenziare l’attività di prevenzione sul territorio dei comuni dell’orvietano, negli ultimi giorni, in relazione alle preminenti attività dell’Arma, finalizzate all’aumento del senso di sicurezza percepito sul territorio, nonché al rispetto della circolazione stradale, è stato organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Orvieto. Il servizio ha interessato il territorio dell’area orvietana e quello dei comuni limitrofi, ricadenti nella giurisdizione del suddetto Comando Carabinieri.

L’imponente attività, posta in essere tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione Carabinieri, competenti per i singoli comuni, è stata improntata al raggiungimento di un maggior senso di sicurezza, orientato ovviamente al contrasto di qualsivoglia forma di illegalità rilevata.

I Carabinieri hanno protratto il maxi-servizio impiegando, in concomitanza, sia pattuglie in abiti borghesi sia pattuglie in colori d’istituto, diramandole su tutto il territorio della giurisdizione.

Nel corso dei servizi esterni sono state identificate 300 persone e circa 200 veicoli, nonché elevate diverse sanzioni di natura amministrativa e penale.

Nello specifico, 1 contestazione al Codice della Strada per guida con patente sospesa, un sequestro amministrativo di merce di varia tipologia, venduta su strada, senza le prescritte autorizzazioni e l’emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno.

In relazione alle fattispecie di natura penale, nei giorni scorsi, è stato denunciato un soggetto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per il danneggiamento di una vettura di servizio. Il soggetto in questione, benché avesse ricevuto l’alt dei militari dell’Aliquota Radiomobile, pensava bene di sottrarsi al controllo e iniziava una precipitosa fuga nella zona tra i Comuni di Porano e Orvieto.

L’inseguimento durava alcuni minuti, sino a quando ulteriore pattuglia dell’Arma, del Comando Stazione di Baschi, posizionatasi strategicamente al fine di bloccare la corsa del fuggitivo, non ne arrestava la corsa. In tale frangente, però, uno dei militari, nel frattempo sceso dalla propria autovettura per intimare l’alt al soggetto, era costretto a scavalcare il guard-rail per evitare un potenziale impatto con la vettura che, nel frattempo, nonostante si trovasse con la strada sbarrata, non aveva ancora arrestato la propria marcia.

Successivamente il veicolo in fuga, non potendo proseguire, tentava una retro marcia, andando a impattare contro la parte anteriore della vettura dell’Arma, già posizionata alle loro spalle. A questo punto i militari intervenuti riuscivano a interrompere l’azione criminosa, portando in caserma il soggetto alla guida, al fine della sua identificazione e successiva denuncia a piede libero.

Ulteriore episodio, verificatosi nei giorni scorsi, ha riguardato un altro veicolo, che era stato segnalato come veicolo utilizzato dai potenziali autori di alcuni furti in abitazione. Tale veicolo, dopo essere stato rintracciato da pattuglia dell’Arma, a seguito delle indicazioni della locale Centrale Operativa, veniva avvicinato nel tentativo di fermarlo e procedere al controllo degli occupanti. Ciò però non avveniva, poiché il veicolo si dava a precipitosa fuga e, dopo alcune manovre pericolose all’interno del centro abitato di Orvieto, forzava l’ingresso dell’autostrada.

In tale frangente, mentre la pattuglia proseguiva l’inseguimento, la Centrale Operativa avvisava la Polizia Stradale della Sottosezione di Orvieto, al fine di richiedere ausilio immediato. Così facendo, tramite la collaborazione dei due Reparti interessati dall’evento, era possibile creare un rallentamento sul tratto autostradale, impedendo di fatto ai malviventi di proseguire la propria fuga. Per tale ragione, gli stessi pensavano bene di accostare precipitosamente il veicolo sul lato destro della carreggiata, dandosi alla fuga per i terreni limitrofi.

Il veicolo utilizzato dai malviventi è stato sequestrato e al suo interno sono stati rinvenuti numerosi attrezzi atti allo scasso. È stato poi accertato come il mezzo utilizzato fosse stato rubato nei mesi precedenti e, di conseguenza, utilizzato per la commissione di vari reati sul territorio. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Il terzo e ultimo episodio di natura penale ha riguardato un soggetto che, autonomamente, andava a sbattere contro alcuni alberi sul lato destro della carreggiata, nella zona di Orvieto, colpendo nell’impatto anche una cabina del gas. A seguito degli accertamenti svolti presso il locale Pronto Soccorso, dove veniva anche sottoposto a esami ematici per la rilevazione del tasso alcolemico, “otteneva” un risultato di 3,60 G/L, venendo quindi denunciato a piede libero. La patente di guida veniva ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

Proseguono le preminenti attività dell’Arma sul territorio.

