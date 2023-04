Il titolare della rivendita di ortofrutta è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia

Castiglione del Lago (PG), 24 aprile 2023 – I militari della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago (PG), nel pomeriggio di venerdì, hanno proceduto al controllo di iniziativa di una attività commerciale del luogo dedita alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

Nel corso degli accertamenti i Carabinieri hanno sorpreso un ventenne di origini straniere, irregolare sul territorio italiano, intento nell’attività di vendita al dettaglio alla clientela. I successivi accertamenti amministrativi svolti anche nei confronti del titolare del negozio, anch’egli di origini straniere e già noto alle Forze di Polizia, hanno permesso di acclarare l’assenza di un regolare rapporto di impiego.

Per questi motivi il titolare della rivendita di ortofrutta è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto presunto responsabile del reato di “impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno” mentre il presunto lavoratore irregolare è stato deferito in s.l. per l’ipotesi di “ingresso illegale nel territorio dello Stato” e successivamente accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

