Con l’Auditorium San Francesco al Prato già sold out per l’opening di questa sera. L’Umbria al centro di una ricerca multidisciplinare che coinvolge natura e spiritualità. Sette giorni di riflessioni dedicati al futuro dell’architettura e dell’ambiente, passando per lo spazio sacro.Le iniziative di domani, martedì 25 aprile

PERUGIA, 24 aprile 2023 – Ha preso il via oggi la prima edizione del Festival Seed, in programma dal 24 al 30 aprile 2023 a Perugia, organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano e promosso dall’Istituto Nazionale di Architettura e dalla Fondazione Umbra per l’Architettura, con il sostegno della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugia, del Comune di Perugia e del Comune di Assisi. (Nella foto l’Auditorium San Francesco al Prato)

Seed è tra i progetti vincitori della seconda edizione del Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Cinquecento le iscrizioni per il sold out dell’evento di apertura, con una grande affluenza stimata per tutto il resto della settimana.

Sette giorni di iniziative che portando migliaia di visitatori, giornalisti e professionisti a confrontarsi, per costruire una cultura della sostenibilità argomentata e consapevole, attraverso un processo di analisi delle principali tematiche ambientali su differenti scale, per disegnare insieme il futuro dei centri urbani e dei territori.

L’Auditorium di San Francesco al Prato sarà la location per l’opening del festival, dove dalle ore 19 saranno presenti Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, e Giovanna Giubbini, segretaria regionale della direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Dopo il video-saluto di Cristina Colaiacovo, presidente di Fondazione Perugia, si entrerà nel vivo dei contenuti con le voci di Andrea Margaritelli, presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura, e Bruno Broccolo, presidente di Fondazione Umbra per l’Architettura, entrambi curatori della manifestazione.

L’ospite attesa per l’apertura è Alessandra Viola, scrittrice e giornalista, produttrice televisiva e autrice di trasmissioni Rai, che prenderà il centro del palco per l’evento “I diritti delle piante, semi di nuova consapevolezza”, in cui rifletterà su come pensare a una rivoluzione green che dischiuda le porte di un futuro più sostenibile.

Il concerto “La musica che ha immaginato l’Europa” concluderà la serata di apertura, dove il compositore Giovanni Bietti, il percussionista Luca Caponi, il pianista Alessandro Gwis e il sassofonista Pasquale Laino accosteranno gli arrangiamenti di canti popolari europei realizzati – a cent’anni di distanza – da Beethoven (1770-1827) e Béla Bartók (1881-1945), due tra gli artisti che meglio e più profondamente hanno saputo immaginare il dialogo tra popoli e culture diverse tramite la musica.

Per domani, 25 aprile, grande attesa per il workshop “Con gli occhi dei santi”, installazione esito del workshop di progettazione e autocostruzione del corso di laurea in Design del dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, a cura di Marco Tortoioli Ricci, Giovanni Maria Filindeu, Andrea Dragoni e Paolo di Nardo. Il laboratorio si propone di dare una forma spaziale e progettuale alla funzione sacralizzante di quello sguardo capace di mutare il rapporto dell’uomo con il proprio ambiente, auspicabilmente innescando un senso profondo di rispetto e valorizzazione.

Sempre domani saranno inaugurati tre importanti progetti che accompagneranno il festival nelle sue date di Perugia: la Data Room, il Material Point e la Materioteca urbana.

Matteo Moretti, pluripremiato designer e docente, allestirà con Sheldon. Studio una Data Room all’interno di Seed. La stanza dei numeri sarà un luogo immersivo dove entrare in relazione con i dati sullo stato di salute del pianeta. Cinque gli indicatori sui quali i partecipanti potranno riflettere: popolazione, salute, biodiversità, ambiente e acqua.

Material point nasce come un archivio fisico e digitale nato dalla collaborazione di ABA – Accademia di Belle Arti di Perugia, con Material ConneXion, il più grande centro internazionale di consulenza su materiali innovativi e sostenibili, con sedi in Usa, Europa e Asia.

Sempre negli spazi dell’ABA, sarà possibile visitare anche la installazione Materioteca Urbana, le materie di una città, realizzata dagli studenti del biennio specialistico in Brand Design coordinato da Marco Tortoioli Ricci, Elisabetta Furin e Maddalena Vantaggi: un lavoro in chiave etnografica di identificazione, mappatura e restituzione delle materie, tangibili e intangibili, di cui è costituita la città di Perugia.

Il programma definitivo del festival è disponibile sul sito https://seed360.org/programma/

