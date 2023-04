Spoleto, 24 aprile 2023 – Ieri pomeriggio una violenta grandinata ha letteralmente imbiancato, come se fosse neve, il valico della Somma, una parte della Valnerina e la strada statale Flaminia, fra Terni e Spoleto.

Polizia Stradale di Terni, agenti del Commissariato di Spoleto, vigili del fuoco e Anas hanno operato subito per rendere meno pesanti i disagi degli automobilisti in transito.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti o situazioni di pericolo. Di solito, le grandinate o si verificano soprattutto in estate, quando le nuvole hanno maggiori probabilità di diventare grandi nei periodi più caldi dell’anno. Non si escludono però anche in Primavera, quando le condizioni climatiche relativamente calde, con forte riscaldamento del suolo, esalta le correnti ascensionali.

