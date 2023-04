Perugia, 24 aprile 2023 – Forse è stato un gesto volontario la morte di un uomo travolto dal treno treno regionale 4085 Firenze-Foligno. Pare che stesse camminando sui binari all’interno della galleria e non avrebbe fatto nulla per mettersi in salvo ai segnali acustici lanciati dal macchinista.

La tragedia tra le stazioni ferroviarie di Perugia e Ponte San Giovanni, nei pressi di una galleria.

La vittima avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Impossibile per la Polfer stabilire ancora l’età e soprattutto l’identità, perché la vittima non aveva documenti.

La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata sospesa per consentire alla polizia giudiziaria di procedere ai necessari accertamenti.

Ai convogli stati sostitutivi bus ma le difficoltà dei passeggeri non sono state poche.

