Perugia 26 aprile 2023 – Si è tenuto presso l’IIS «Giordano Bruno” la seconda fase della formazione interregionale Esabac Umbria-Marche destinata ai Docenti Esabac delle scuole dell’Umbria e delle Marche. Il diploma Esabac, che possono ottenere i ragazzi, il cui acronimo nasce dall’unione dell’Esame di Stato italiano e la Baccalauréat francese, è un simbolo della cooperazione tra Francia e Italia per permettere agli studenti di conseguire con un solo esame due diplomi, uno valido sul territorio nazionale e uno valido su territorio francese, con i quali proseguire gli studi in un’università italiana oppure francese.

L’incontro per i docenti si è svolto in presenza per i docenti delle scuole Esabac dell’Umbria e da remoto per quelli delle Marche e ha coinvolto oltre 50 addetti ai lavori.

Il tema della formazione è stato “La laicità in Italia e in Francia dal XIX secolo ad oggi”. La laicità è uno dei temi che più si sono prestati all’idea di un insegnamento integrato tra la storia dell’Italia e quella della Francia nel programma Esabac.

Alle proposte didattiche delle docenti formatrici Esabac, Daniela Caravaggi e Silvia Gaetani, è seguito un esempio di metodologia didattica di debate sullo stesso tema, a cura di un gruppo di alunne e di alunni della classe 3AS, preparati dalla professor Vincenzo Genovese, referente regionale dell’Associazione di promozione sociale SNDI (Sociale nazionale Debate Italia). Hanno presenziato ai lavori i Dirigenti scolastici dei due Istituti superiori Anna Bigozzi e Francesco Giacchetta, l’Attachée pour la coopération pour le français, Institut français, Mme Anne Pallone-Pottier, il Direttore tecnico dell’USR Umbria Mezzanotte, le referenti dell’USR Umbria e Usr Mache dottoressa Antonella Gambacaorta e Michela fava.

