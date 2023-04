Al teatro Caio Melisso giovedì 27 aprile ,alle ore 21 ,la prima edizione dell’evento

Spoleto, 26 aprile 2023 – Un “Premio generosità 2023”, ideato da Massimo Zamponi conduttore ed organizzatore umbro di eventi di spessore nazionale e di solidarietà, ha come unico scopo il fine benefico senza guadagno o lucro.

La prima edizione si terrà giovedì 27 aprile alle ore 21 presso il Teatro Caio Melisso di Spoleto adiacente al Duomo, con il patrocinio della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto.

Artisti di fama nazionale e internazionale, si alterneranno sul palco mettendo a disposizione la loro arte e la loro professionalità con la sola finalità di sostenere il bene comune e la tutela alla salute non solo sul territorio spoletino ma di tutta l’Umbria.

Il ricavato sarà devoluto in egual misura a sostegno di: SOGIT (Associazione di Volontariato sanitario della Protezione Civile) operante nei campi di primo soccorso d’emergenza e del trasporto sanitario urgente. I fondi serviranno per acquistare presidi sanitari e carrozzine elettroniche per il trasporto dei pazienti anziani, disabili o obesi che risiedono in abitazioni rese scomode da raggiungere per le barriere architettoniche.

“Comitato per la vita Daniele Chianelli” che si occupa da oltre 30 anni, di accompagnare nella lotta alla cura da linfomi e leucemie, piccoli, adulti e le loro famiglie offrendo alloggio e sostegno concreto nel difficile percorso terapeutico, gratuitamente. L’Associazione Anfass, (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del Neuro sviluppo) che dal 1958 lavora per cambiare la situazione, aiutare le famiglie e le persone con disabilità intellettiva.

Saranno presenti alla serata, oltre a molte personalità della politica, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria locale il Prefetto di Perugia Armando Gradone e ANCRI Perugia (Associazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) che dell’evento è sostenitrice fondamentale.

Durante la cerimonia verranno insigniti del Premio Generosità, alcune personalità che si sono distinte in Italia e nel mondo, per questa nobile caratteristica aiutando e prestandosi per il prossimo.

Il premio, che è stato voluto da Zamponi, di origini casciane è profondamente ispirato a Santa Rita ed avrà come caratteristica di raffigurare le mani incrociate del sostegno e dell’aiuto che della Santa ne sono il simbolo.

Tutti i premi saranno benedetti nella Basilica della Santa di Cascia dal Rettore del complesso Agostiniano.

(1)