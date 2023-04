Todi, 26 aprile 2023 – Oggi, 26 aprile 2023, alle ore 09:30, presso l’area sita in Località Crocefisso, è stata celebrata la cerimonia per la posa della prima pietra della nuova Sede del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Todi, che ha competenza anche sul territorio dei comuni di Collazzone, Gualdo Cattaneo, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana e Monte Castello di Vibio.

La manifestazione è avvenuta alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno On. Emanuele Prisco, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Guido Parisi, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria Ing. Francesco Notaro, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia Ing. Antonio Albanese, del Provveditore interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria Dott. Giovanni Salvia, del rappresentante della Regione Umbria Ing. Stefano Nodessi, del Sindaco della Città di Todi Avv. Antonino Ruggiano e di alcuni sindaci delle città ricadenti nel territorio di competenza del Distaccamento.

Erano altresì presenti i rappresentanti delle FF.OO. regionali, provinciali e locali, oltre al Prefetto di Perugia Armando Gradone e rappresentanti del locale comitato della CRI e della PC. Presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni sindacali, dell’Agenzia del Demanio e di una rappresentanza degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi-Aosta, accompagnati da due insegnanti e dal Dirigente scolastico; l’opera è stata presentata nel dettaglio dal progettista Arch. Giovanni Bianconi.

L’area individuata per la sede del Distaccamento è situata in prossimità del bivio che immette alla superstrada E45, su una superficie complessiva di 3000 metri quadrati, di cui il corpo principale, l’edificio destinato ai Vigili del Fuoco, ne occuperà 750, comprensiva della parte logistica e dell’autorimessa per i mezzi di soccorso. L’importo complessivo dell’intervento, a seguito dell’incremento dei costi, ammonta a 3 milioni e 410 mila euro. La conclusione dei lavori, come da cronoprogramma del progetto esecutivo, è prevista entro 15 mesi dall’avvio del cantiere. Stazione appaltante il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana, Umbria, Marche. Si tratterà di un edificio progettato con caratteristiche di alto livello sia per quanto concerne gli aspetti strutturali che in merito all’efficientamento energetico (rispetta i paraetri previsti per la definizione di edificio NZEB). La sede sarà sviluppata su due piani fuori terra, con una struttura a telaio a travi e pilastri in calcestruzzo armato, poggiata su una fondazione di pali trivellati in calcestruzzo armato e dotata di isolatori sismici a scorrimento ed elastomerici. L’edificio sarà dotato di diversi impianti che permetteranno di coprire il 98,3 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare, saranno previsti un impianto termico a pompa di calore aria-acqua, un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e un impianto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, finalizzato all’irrigazione delle aree verdi di pertinenza.

Il rapporto tra i Vigili del Fuoco e la Città di Todi inizia nel 1947 quando viene istituito il Distaccamento dei Volontari. A capo della struttura locale era stato nominato l’Ingegnere comunale dell’epoca, il quale poteva contare su un considerevole numero di cittadini tuderti che, dopo essere stati adeguatamente formati, sono stati inseriti nell’elenco del personale volontario del Distaccamento di Todi.

A seguito del drammatico incendio del palazzo del Vignola, avvenuto il 25 aprile del 1982, è stata ripristinata l’efficienza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, in quanto, nel corso degli anni si era ridotto notevolmente il numero del personale.

Nel 1983 c’è una vera riorganizzazione del Distaccamento Volontario, con l’organico costituito da una decina di persone del posto coordinate dall’Ufficiale Volontario Ing. Pierluigi Tenti; ciò nell’intento di ridurre i tempi di intervento dovuti alla notevole distanza tra Todi e le sedi operative permanenti.

Questi hanno operato nel territorio per oltre 4 anni, fino alla trasformazione del Distaccamento in sede permanente, avvenuta il primo ottobre del 1987, anche se, soprattutto nei primi anni grazie alla conoscenza del territorio e all’ottimo rapporto istaurato con la popolazione e le istituzioni locali, i Vigili Volontari hanno continuato ad offrire il loro contributo. La conoscenza del territorio è, infatti, un elemento che facilita le attività del soccorso nei diversi ambiti locali.

Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha definito l’evento di portata storica per la città e per la Media Valle del Tevere, consolidando il ruolo di Todi quale polo di riferimento territoriale per i sevizi e ha colto l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti delle FF.OO. presenti alla manifestazione, ricordado che la collaborazione fra tutte le componenti sia il modo migliore per garantire il soccorso ai cittadini.

Il Sottosegretario Emanuele Prisco ed il CCNVVF Guido Parisi hanno ricordato come l’incendio del Vignola abbia sancito l’inizio della nuova normativa in materia di prevenzione incendi in Italia, relativamente alla realtà tuderte, invece, il tragico evento ha evidenziato la necessità di rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco in questo territorio, garantendo il servizio di soccorso anche ai comuni limitrofi. La realizzazione di un edificio con elevate caratteristiche strutturali e di efficientamento energetico rappresenta sicuramente un fatto importante che orienta il Corpo Nazionale verso la sostenibilità anche nella realizzazione delle proprie sedi.

