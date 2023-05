In 650, tra degustatori, partecipanti alla masterclass, visitatori e turisti stranieri, si sono ritrovati a Bevagna domenica 30 aprile per l’evento che ha visto protagoniste 30 cantine, metà del territorio e il resto provenienti da Toscana, Marche, Lazio e Piemonte. Ora l’appuntamento, ancora a Bevagna, è per sabato 1 luglio 2023 con la seconda edizione de “La Sagrantina”

BEVAGNA, 2 maggio 2023 – – Un totale di 650 partecipanti con 30 cantine protagoniste, metà del territorio e il resto provenienti da Toscana, Marche, Lazio e Piemonte. Questi i numeri della prima edizione del “Mevania Wine Festival”, appuntamento dedicato al buon bere che si è svolto nel Chiostro di San Domenico, una delle location più suggestive di Bevagna, domenica 30 aprile.

A Mevania, la Bevagna romana, sono quindi arrivati degustatori, partecipanti alla masterclass e visitatori, almeno la metà turisti stranieri e provenienti da altre regioni, Lazio, Marche e Veneto soprattutto, e gli altri da diverse località dell’Umbria in particolare da Foligno, Perugia, Gubbio, Marsciano, Umbertide e Narni.

Tante quindi le cantine bevanati che hanno aderito a un’iniziativa che per la prima volta è riuscita a coinvolgerle nella loro totalità. Le cantine locali, ma anche realtà di fuori regione, sono state quindi artefici di una straordinaria esperienza sensoriale. Un’intera giornata con degustazioni libere che, calice alla mano, hanno portato i partecipanti alla scoperta della storia enologica di Bevagna e non solo.

L’evento è stato promosso dall’Associazione Culturale Share in collaborazione con il Comune di Bevagna, Slow Wine Umbria, Slow Food Condotta Valle Umbra e Alvidoc.

Dopo “Mevania Wine Festival” – visto il successo non potrà che crescere ancora dal prossimo anno – l’associazione Share è già impegnata per promuovere la seconda edizione de “La Sagrantina”, passeggiata enogastronomica al tramonto tra borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi che torna anche nel 2023, con la possibilità già di iscriversi.

Protagonista sarà sempre il territorio di Bevagna. Appuntamento sabato 1 luglio (partenza ore 17.30) per questo percorso fisico e sensoriale, un viaggio di emozioni tra le terre del Sagrantino con musica live della Zastava Orkestar. Una passeggiata non competitiva per dare la possibilità a tutti e a tutte di percorrere una distanza di 10 km, tra vigne e cantine con presidi Slow Food, degustazioni di vini e prodotti umbri.

“La Sagrantina” nasce infatti dall’idea di declinare al femminile un’eccellenza del territorio, il vino Sagrantino, per promuovere il territorio e una “way of life”, a contatto con la natura e con gli straordinari prodotti dell’enogastronomia locale, in modo lento e consapevole, senza le frenesie del quotidiano, per uno stile di vita sano, di qualità e di socialità.

“La Sagrantina” è un insieme di percorsi, fisici tra borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi, ma anche sensoriali, dai vecchi mestieri della tradizione fino alle degustazioni dei prodotti della terra che si attraversa. E’ un viaggio emozionale che stimola la varietà dei sensi ed il movimento all’aria aperta per un corretto benessere psico-fisico.

Quest’anno anche una novità: “Sagrantina for family” è la nuova proposta a favore delle famiglie, con bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, che nasce in collaborazione con Bimbincammino-emozioni in natura della “camminattrice” Loretta Bonamente.

L’esperienza prevede una escursione ad anello al tramonto, di circa 6 km, tra vigneti, natura, fiabe legate al territorio e attività per i bambini. Sono previste per bimbi e genitori alcune tappe de “La Sagrantina”, dove oltre ai racconti e ai personaggi curiosi e divertenti interpretati dall’attrice, è prevista una merenda e una piccola degustazione per i bambini; per i genitori, invece, sono previste degustazioni enogastronomiche (cibo e vino).

“La Sagrantina” è promossa dall’Associazione Culturale Share con il patrocinio della Provincia di Perugia, del Comune di Bevagna e main partner come Coop Centro Italia, Decathlon Italia, Fria.it, FELCOS Umbria, Slow Food Condotta Valle Umbra, Slow Food Alta Umbria, GUS bottega alimentare, Botanico Foligno, Arnaldo Caprai Viticoltore in Montefalco, Milziade Antano Fattoria Colleallodole, Cantine Briziarelli, Il Frantoio di Bevagna, Pasta La Romagna, Fertitecnica Colfiorito, La Bottega del Forno, Viniamo Enolab Foligno, Enoteca Taddei, Nanticchia, Le Barbatelle Wine Bar, PGS SAS – Project Global Service, Narcisi Auto, Farmacia Trampetti, Mercato Delle Gaite Bevagna, La Cucina di Nonna Iside, Pro Loco IAT Bevagna, Vittoria Assicura – Assidomus, Cristiana Mariani gioielli, Portici Pizzeria, Associazione Liberi di essere, RGU Radio Gente Umbra, Gente della Notte – Radio Gente Umbra.

Iscrizioni qui

https://lasagrantina.it/regolamento/

Informazioni

+39 328 728 81 08

info@lasagrantina.it

www.lasagrantina.it

Contatti:

Associazione Share

Piazzetta del Reclusorio 1, Foligno (PG)

Tel: 0742459510

Email: associazioneshare@gmail.com

(3)