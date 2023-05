Rinvenute quattro collanine in oro che presentavano evidenti segni di strappo. Chi ne fosse stato vittima può visionarle presso la stazione Carabinieri di Montecchio

Orvieto, 3 maggio 2023 – I Carabinieri della Stazione di Montecchio a conclusione di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni tre giovani ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Genova, per il reato di “ricettazione”.

I tre, tutti già noti alle Forze dell’ordine, sono stati fermati la scorsa notte nell’ambito dei servizi di controllo alla circolazione stradale effettuati dai militari di Montecchio, nei pressi di una stazione di rifornimento di Attigliano a bordo di un’autovettura poi risultata essere “a noleggio”.

I tre giovani avevano trascorso la serata presso una nota discoteca del posto. All’interno dell’abitacolo, occultatati sotto i tappetini, i militari rinvenivano quattro collanine in oro che presentavano evidenti segni di strappo e dei quali i ragazzi non erano in grado di fornire informazioni attendibili sul possesso.

Data la presunta provenienza illecita, i monili sono stati posti sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Chiunque avesse subito il furto di preziosi presso quella discoteca potrà rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Montecchio.

