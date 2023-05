Città di Castello, 4 maggio 2023 – Sabato 13 maggio 2023 alle ore 21 va in scena la solidarietà sul palco del Teatro degli Illuminati di Città di Castello con lo spettacolo Note e Passi Solidali ideato da NovaMusica 3.0 in collaborazione con la Onlus Duchenne Parent Project e FDM, Associazione per la Distrofia Muscolare.

Quest’anno gli insegnanti di musica e danza della scuola NovaMusica 3.0 saranno impegnanti a loro volta sul palco del Teatro degli Illuminati, esibendosi in alcuni dei brani più celebri della tradizione italiana. La serata sarà, infatti, anche l’occasione per festeggiare i 30 anni di attività della scuola, attività estesa nel corso del tempo, oltre all’Umbria anche alle Marche e alla Toscana, cercando di portare la musica in tutti i territori poiché fosse accessibile a tutti.

Ma le celebrazioni non finiscono qui, perché saranno anche i 30 anni della fondazione di FDM, nata a Città di Castello nel 1993 per volontà di un gruppo di genitori per promuovere organizzare e gestire iniziative per finanziare la ricerca scientifica.

Ospiti della serata, fra gli altri, tre dei fondatori dell’Associazione NovaMusica: Fabio Battistelli, Angelo Benedetti e Stefano Falleri, che si esibiranno in trio, oltre alla presenza di Sergio Consigli. Da segnalare anche la presenza del Coro di Voci Bianche dell’Istituto San Francesco di Sales, al suo esordio.

Si ringrazia il Comune di Città di Castello per il patrocino della serata e Sogepu.

Insomma, una serata imperdibile che fa bene all’animo con molta musica e altrettanta solidarietà.

L’ingresso è libero con prenotazione da effettuare presso la segreteria NovaMusica 3.0 di Città di Castello, oppure tramite WhatsApp al +39 351 996 4740

