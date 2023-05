La carovana pubblicitaria fa sosta a Foligno

Foligno, 9 maggio 2023 – In occasione della tappa del Gito d’Italia del 13 maggio saranno chiuse tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido privati, insistenti sul territorio comunale.

Il Giro d’Italia prevede nel corso dell’ottava tappa (TERNI – FOSSOMBRONE), in programma il 13 maggio, il passaggio a Foligno che ospiterà la carovana pubblicitaria ufficiale del Giro.

La gara ciclistica attraverserà il territorio del Comune di Foligno da sud verso nord passando per la frazione di Sant’Eraclio, costeggiando il centro storico di Foligno e riprendendo poi in direzione nord nel territorio comunale di Nocera Umbra.

Il 13 maggio, a Foligno, sono previsti un traguardo volante di fronte alla caserma Gonzaga, dove verranno allestite delle apposite coreografie tricolore a cura della caserma Gonzag,a e la sosta ufficiale della carovana pubblicitaria del Giro. Sono stati, sulla base di un’ordinanza, presi provvedimenti per la viabilità:

via IV Novembre parcheggio area ex Zuccherificio e via Mameli (tratto di strada compreso tra Via IV Novembre e Via Subasio): istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 15 del 12 maggio fino alle 15 del 13 maggio;

Piazzale Alunno, Viale Mezzetti, Piazzale Unità d’Italia,Via Ottaviani, Via Battisti (tratto di strada compreso tra Porta San Felicianetto e Porta Ancona): istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 19 del 12 maggio alle 15 del 13 maggio;

via IV Novembre, parcheggio antistante i civici 23 e 25 e parcheggio antistante l’esercizio commerciale “Tigre“: istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 19 del 12 maggio fino alle 15 del 13 maggio;

via Mameli tratto di strada compreso tra via Subasio e via Hoffman istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 19 del giorno 12 maggio fino alle 15 del 13 maggio;

parcheggio a disco orario di Via Battisti antistante il civico 20 istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 19 del giorno 12 maggio fino alle 15 del 13 maggio;

via Madrid, via dell’Industrie, via Santocchia, viale Roma, via XV Giugno, via Filzi, via

Hoffman, via IV Novembre, Porta Ancona istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 7 alle 15 del giorno 13 maggio;

Via 3 Febbraio, tratto compreso tra rotatoria cimitero e cavalcavia ferrovia di viale Roma:

istituzione divieto di circolazione dalle 10,45 del giorno 13 maggio fino al termine della

competizione ciclistica eccetto coloro che sono diretti verso la frazione Sterpete;

Piazzale Alunno, Viale Mezzetti e Piazale Unità d’Italia: istituzione del divieto di circolazione dalle 10,45 del 13 maggio fino al termine della competizione ciclistica, con sbarramenti nelle seguenti intersezioni:

– intersezioni Viale Roma – Viale Mezzetti con deviazione traffico in quest’ultima via;

intersezioni Viale Roma – Via P. Gori con deviazione traffico in quest’ultima via;

Sottopasso Allende (Condotte): istituzione del divieto di circolazione dalle 10,45 del

giorno 13 maggio fino al termine della competizione ciclistica;

Viale Ancona dalle 10,45 del giorno 13 maggio fino al termine della competizione

ciclistica istituzione senso unico in uscita verso la variante Nord direzione Via Campagnola– San Paolo con apposizione sbarramenti nei seguenti incroci:

intersezione Viale Ancona – Via Brenta

intersezione Viale Ancona – Campania

è sempre consentito l’accesso ai residenti e/o autorizzati ai veicoli diretti alle attività commerciali fino all’intersezione tra Viale Ancona e Via Brenta;

Viale Ancona intersezione via Tagliamento: istituzione obbligo di svolta a destra per coloro che provengono da via Piave nella direzione di marcia via Piave → viale Ancona → variante Nord→San Paolo o via Campagnola – il giorno 13 maggio dalle 10,45 fino al termine della competizione ciclistica;

Via Tagliamento intersezione via Montello: obbligo di svolta a sinistra per coloro che

provengono da Via Montello, istituzione di divieto di circolazione nel tratto di via Tagliamento compreso tra via Montello e via IV Novembre il giorno 13 maggio dalle 10,45 fino al termine della competizione ciclistica;

Via Lombardia intersezione via Lazio: obbligo di svolta a destra per coloro che provengono da via Lombardia il giorno 13 maggio dalle 10,45 fino al termine della competizione ciclistica;

Appositi sbarramenti all’altezza delle vie laterali che accedono su Via dell’Industrie, Via Santocchia,Viale Roma, Via Ottaviani, Via Battisti (tratto da Porta San Felicianetto a Porta Ancona), Via IV Novembre,Via Mameli e Via Hoffman dalle 10,45 del giorno

13 maggio fino al termine della competizione ciclistica, il traffico veicolare verrà deviato nelle vie adiacenti con opportuna segnaletica;

Via Brigata Garibaldi intersezione Viale Firenze istituzione divieto di circolazione eccetto residenti e/o autorizzati di Via Brigata Garibaldi dalle 10,45 del giorno 13 maggio fino al termine della competizione ciclistica;

in uscita dal Centro Storico per chi proviene per chi proviene da via Gentile da Foligno è consentito percorrere il tratto di Via Gentile da Foligno compreso tra Via Bolletta e Via IV Novembre in uscita verso Via IV Novembre per poi proseguire obbligatoriamente nella direzione marcia Via IV Novembre → Via Tagliamento;

in uscita dal Centro Storico per chi proviene per chi proviene da via Umberto I e Via Oberdan è consentita la svolta in Via C. Battisti lato Piazzale Alunno.

Lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica, saranno istituiti opportuni sbarramenti atti alla deviazione del traffico veicolare, per consentire il regolare svolgimento della ottava tappa della 106° edizione del Giro d’Italia.

Da ricordare che la corsa ciclistica sarà anticipata di circa 90 minuti dalla famosa “carovana pubblicitaria” lungo tutto il tracciato ufficiale.

La carovana è un contenitore di attività di intrattenimento che raggruppa tanti automezzi divertenti e scenografici che attraversano tutta l’Italia anticipando la gara con musica e giochi e che coinvolge con musica e spettacolo il pubblico presente sulla strada in attesa del passaggio dei corridori.

La sosta della carovana a Foligno è prevista per le 11 del 13 maggio.

Avrà la durata di 15 minuti ed interesserà i seguenti luoghi della città:

CORSO CAVOUR e LARGO CARDUCCI

