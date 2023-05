Spettacolo ispirato ai racconti de Le Mille e una Notte con l‘attrice Paola Pitagora e la voce narrante di Shéhérazade

Foligno, 11 maggio 2023 – Artisti d’eccezione per il prossimo concerto di parole e musica del cartellone Amici della Musica di Foligno. La celebre attrice Paola Pitagora (Nella foto) sarà infatti la voce narrante di Shéhérazade, spettacolo ispirato ai racconti de Le Mille e una Notte, con la musica del Duo pianistico Sollini-Barbatano, in scena all’Auditorium San Domenico sabato 13 maggio, ore 21.

Interprete straordinaria, grande e raffinata protagonista del teatro e del cinema italiano, l’attrice – indimenticabile Lucia Mondella nel celebre sceneggiato televisivo I promessi sposi -, intreccerà il suo racconto con la musica a quattro mani del Duo che, nato nel 2004, ha raggiunto in breve successo e fama internazionali.

Shéhérazade, con i testi di Donatella Donati, proporrà al pubblico un viaggio tra il mondo poetico dei racconti tratti dalla celebre raccolta orientale e le musiche originali di Rimskij-Korsakov che ne ha espressamente elaborato un’avvincente versione per pianoforte a 4 mani oltre a quella, ben più celebre, sinfonica.

Affidate al racconto di Paola Pitagora rivivono così le avventure di Shéhérazade, i viaggi di Sinbad il marinaio, la leggenda del principe Kalendar, le avventure del giovane principe e della giovane principessa, il festival a Baghdad, in un intreccio ispirato alle sensuali atmosfere orientali. Un programma per sognare, per visitare un mondo incantato, per vivere un’atmosfera di magiche armonie. Con la musica affidata al pianoforte che sotto le venti dita del duo Sollini-Barbatano si infiamma di passione, alternata a frasi musicali evocative, di commovente pathos, per uno spettacolo che emoziona e incanta.

Nato nel 2004, il Duo si impone presto a livello internazionale, definito dalla stampa russa “le venti dita d’oro d’Italia”. Affronta sia pagine del repertorio per pianoforte a quattro mani sia significative opere per due pianoforti e si esibisce anche in veste solistica con orchestra. Nel 2015 il compositore, premio Oscar, Luis Bacalov ha scritto e dedicato al Duo il brano Tanghitud 4.

Il Duo è inoltre dedicatario di composizioni scritte da vari importanti musicisti come Michele Dall’Ongaro, Sergio Calligaris, Antonio Giacometti, Patrizio Marrone. Molte le registrazioni tra cui un CD dedicato all’integrale delle composizioni per pianoforte a 4 mani di Sergej Rachmaninov, uno all’integrale delle opere per pianoforte a 4 mani di Camille Saint-Saëns, o alle musiche da camera di Gioachino Rossini condiviso con alcuni artisti prime parti dell’Orchestra della Scala di Milano.

Volto noto e amato anche dal pubblico televisivo, Paola Pitagora raggiunge subito grande popolarità. In Senza sapere niente di lei (1969) di Luigi Comencini, interpreta il tormentato personaggio di Cinzia che le vale il “Nastro d’Argento” come miglior attrice.

Fino alla fine degli anni Settanta continua ad alternare il cinema alla televisione: Cristoforo Colombo, A come Andromeda, Il caso Lafarge. Intensa l’attività teatrale che la consacra tra le più eleganti interpreti delle scene nazionali. È anche autrice di tre libri di successo: Fiato d’artista. Dieci anni a Piazza del Popolo, Antigone e l’onorevole, Sarò la tua bambina folle, divenuto anche un testo teatrale che ha portato in scena con Francesco Siciliano. Attualmente è su Canale 5 nella serie televisiva Luce dei tuoi occhi.

