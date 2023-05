Città di Castello, 11 maggio 2023 – Tempo di bilanci per LudiKastello, l’evento del 6/7 maggio organizzato dall’Associazione Ludica Peter Pan. “Questa nona edizione – precisano gli organizzatori – ha consolidato Città di Castello come punto di interesse del mondo ludico (giochi da tavolo, miniature, giochi di ruolo, carte collezionabili, LARP, eccetera).

All’evento hanno partecipato appassionati da Umbria, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Marche e Molise. Gli ingressi sono stati quasi 800, segnando un +17% rispetto all’edizione 2022. La bellezza di Palazzo Vitelli a San Giacomo, sommata all’allestimento curato dall’associazione, ha letteralmente stregato i visitatori.

Dal programma ha spiccato il gioco di ruolo dal vivo presso Tela Umbra. La serata – sold out a quattro giorni dalla data – ha confermato l’efficacia del binomio gioco e strutture storico/artistiche. La presenza di autori di giochi ha visto il debutto dei Talk, dibattiti approfonditi sul ruolo sociale dei giochi; la nascita della figura professionale dell’Operatore Ludico ribadisce, sul fronte dell’educazione, l’importanza di queste attività.

Numerose le aziende coinvolte nel centro storico: i negozianti del Consorzio Pro Centro per i sorteggi di Forza il Forziere, convenzioni con ristoratori e strutture ricettive. In biblioteca è stato allestito anche un mercatino di giochi usati, gioia per collezionisti e nuovi appassionati.

La novità dell’area Retro Games, dedicata ai videogiochi d’annata, ha affascinato tanti giovanissimi”. Il Peter Pan – associazione che nel 2022 ha contato 94 tesserati – si è distinto ancora una volta per partecipazione e dedizione. Il Presidente Tommaso Radicchi, a nome di tutti, ringrazia chi ha contribuito alla riuscita di LudiKastello, in particolare il comune di Citta’ di Castello, l’assessorato alla Cultura e tutti i responsabili della biblioteca comunale e ufficio cultura per la preziosa ed indispensabile collaborazione.

Per chi volesse seguire le prossime iniziative, consigliamo di seguire i profili Facebook e Instagram. La sede dell’associazione è in via XI settembre 20/a, nel cuore di San Giacomo.

(0)