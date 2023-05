Networking, formazione e solidarietà queste sono state le attività della tre giorni di eventi in cui professionisti e imprenditori si sono ritrovati per fare rete e per la crescita sostenibile delle loro attività

ASSISI, 12 maggio 2023 – Sono stati 400 gli imprenditori e i professionisti che hanno raggiunto Assisi tra il 4 e il 6 maggio scorsi, per partecipare ai lavori della Conferenza Nazionale BNI® Italia, un incontro all’insegna del networking professionale e della formazione per sviluppare, grazie alle connessioni, le proprie attività.

In questa undicesima edizione dell’evento, la conferenza si è concentrata su temi di grande rilevanza per il mondo del lavoro e dell’imprenditoria, quali Relazioni, Referenze e Resilienza.

La conferenza è stata dunque un’occasione imperdibile per imprese e professionisti che si sono ritrovati da tutta Italia per acquisire nuovi contatti, creare nuove relazioni e, soprattutto, focalizzarsi insieme su come affrontare le sfide del mercato. Grazie alla rete di BNI®, gli imprenditori possono infatti contare su un supporto professionale solido e duraturo per superare le difficoltà e prosperare nel mercato competitivo odierno.

L’evento

Nella giornata principale della conferenza i partecipanti sono stati impegnati durante la mattinata in attività di networking e one to one, al fine di conoscersi e creare nuove opportunità di collaborazione.

Nel pomeriggio Ausilia Bini, presentatrice dell’evento, ha accolto sul palco i tre relatori principali della conferenza per momenti di formazione e di spunti per sviluppare al meglio la propria attività.

Federica Mariola, National Director BNI Italia ha aperto questa sessione con l’intervento “Il Potere di Sognare”, seguita dalle parole dell’imprenditore e motivatore Eusebio Gualino con l’intervento “Cura i tuoi pensieri, diventeranno il tuo destino” e infine Paolo Mariola, Fondatore BNI Italia che ha parlato di come “Focalizzarsi sullo scopo per indirizzare il futuro”.

Nella serata di venerdì, l’evento ha raggiunto il suo apice con una cena di gala durante la quale è stata battuta all’asta un’opera dell’artista Lorenzo Zangheri realizzata per la Conferenza BNI Italia. L’opera è stata aggiudicata per un importo di 6.000 euro, un’offerta generosa che è stata interamente devoluta all’associazione “Prenditi Cura di Te ODV”, impegnata a fornire supporto alle persone che lottano contro il cancro. La Conferenza BNI® Italia ha dimostrato, ancora una volta, che il suo impegno non si limita all’aspetto professionale e commerciale, ma si impegna per il territorio, grazie anche all’azione quotidiana e volontaria di Business Voices.

L’Umbria e il suo territorio sono stati per la Conferenza non solo una cornice ma un vero e proprio punto di riferimento per il business networking italiano. E a testimoniarlo è stata la presenza della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che è intervenuta durante i lavori della Conferenza per porre l’accento sull’importanza anche per la politica e le istituzioni di fare squadra con le imprese, un concetto che è stato determinante, ha dichiarato la governatrice, sia per affrontare i recenti eventi legati alla pandemia, che per raggiungere risultati importanti per il territorio.

“La nostra mission è supportare i professionisti e gli imprenditori nello sviluppo delle loro attività, grazie alla collaborazione e alla condivisione di network, esperienze e competenze. Tutto questo genera, oltre che opportunità di crescita, una grande energia che ci ha accompagnati durante tutta la Conferenza Nazionale. Ad Assisi si sono riuniti imprenditori e professionisti da tutta Italia con l’obiettivo di creare sinergie e di giocare in squadra, consapevoli dell’importanza delle relazioni per affrontare le sfide di chi fa impresa, dalle più piccole alle più grandi. La nostra vision è Cambiare il modo in cui il mondo fa affari. E ad Assisi queste parole sono diventate molto più concrete.”, commenta Federica Mariola, National Director di BNI® Italia.

Davide Venturi, Executive Director BNI® Perugia aggiunge: “Come Executive Directors di BNI Perugia Rieti Terni, io e Federico Falini siamo entusiasti del grande successo della recente conferenza nazionale BNI Italia, che ci ha permesso di mettere in mostra l’ospitalità e la professionalità della nostra regione. La presenza del presidente dell’Umbria Donatella Tesei è stata un’opportunità unica per rafforzare la nostra credibilità e visibilità sul territorio. Ma il vero successo ci è stato confermato dalle parole della National BNI Italia, che ci ha definiti una regione ospitale, non solo ospitante. Questo ci rende incredibilmente fieri e ci spinge a continuare il nostro lavoro di sviluppo per far sì che l’Umbria diventi un territorio virtuoso e riconosciuto tra le migliori regioni del mondo. Siamo grati di far parte della comunità BNI e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme a tutti voi.

I numeri di BNI

Si registra che BNI® abbia generato per i suoi 300.000 membri, solo nell’ultimo anno, un volume d’affari di oltre 20 miliardi di dollari, mentre in Italia, nel 2022, il business generato è stato di oltre 557 milioni di euro, grazie a 350.000 referenze scambiate tra gli oltre 11.000 membri nei 457 capitoli. Il metodo BNI® è percepito, quindi, come un’opportunità per tutti i professionisti, al fine di rafforzare le proprie relazioni.

A proposito di BNI® Italia

BNI®, acronimo di Business Network International, fondata in California nel 1985, è la più grande organizzazione di scambio referenze e business networking a livello mondiale. BNI® Italia nasce nel 2003, con l’obiettivo di creare comunità locali di imprenditori e professionisti qualificati, che scelgono il gioco di squadra ed aspirano ad essere il punto di riferimento per la crescita dell’economia sul territorio. Tutte le persone coinvolte si dedicano con impegno e passione quotidiana a sostenere i Membri nella crescita delle loro attività e a supportarli nel cambio di mentalità, necessario per passare dalla modalità competitiva a quella collaborativa. In BNI® Italia le relazioni tra le persone sono ispirate e coerenti alla filosofia del Givers Gain®: il desiderio di aiutarsi reciprocamente, la condivisione delle esperienze e la contaminazione di idee, sono le fondamenta degli ambienti potenzianti che l’organizzazione crea. Oggi BNI® Italia ha al suo interno oltre 11.000 Membri e sta diventando ogni giorno di più un punto di riferimento per imprenditori e professionisti che, oggi più che mai, vogliono aumentare il proprio giro d’affari grazie a rapporti professionali basati sulla fiducia e sulla reciprocità.

A proposito di Federica Mariola

Federica Mariola approda a BNI dopo essersi laureata in Bocconi e aver completato studi specialistici in Marketing a Sydney, Australia.

Ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Saatchi & Saatchi per poi proseguirla in Disney. È diventata Certified Franchise Executive e ha ricoperto in BNI Italia il ruolo di Strategic Marketing & Quality Innovation Manager e, in seguito, di Director of Operations. Diventa National Director BNI Italia nel luglio 2022.

A proposito di Davide Venturi

L’esperienza di Davide in BNI inizia nel 2016 in Romagna, come Assistant Director. Chi lo conosce bene racconta che, è un professionista nel creare possibilità dalla connessione tra persone, nel vedere soluzioni laddove tutti vedono crisi e problemi.

La cultura del marketing referenziale e dell’economia collaborativa è stata il carburante di uno dei più entusiasmanti progetti della sua vita, tanto che grazie a BNI ha potuto realizzare uno dei suoi sogni più importanti: vivere e lavorare in Umbria.

Dal 2017 come Executive Director è responsabile dello sviluppo BNI a Perugia Terni e Rieti.

