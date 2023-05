Perugia, 13 maggio 2023 Nell’ultima riunione tenutasi con il Direttore Territoriale della Toscana e Umbria dott. Davide BELLOSI, per quanto riguarda lo stato degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli dell’Umbria, CGILFP – CISLFP – UILPA hanno rappresentato la grave carenza di personale ed evidenziato la necessità di procedere concentrandosi principalmente sulle attività nei settori più importanti, particolarmente critica è risultata la situazione dell’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria di Perugia.

CGILFP – CISLFP – UILPA chiederanno un intervento, anche a livello nazionale, per affrontare e risolvere la situazione di tutti gli Uffici della regione Umbria afflitti dalla grave carenza di personale con la necessità urgente di ricorrere alla mobilità nazionale e intercompartimentale e assegnazione di nuovo personale con l’ultima procedura concorsuale.

Ancora una volta, come sindacati, siamo schierati in difesa dei lavoratori.

Chiediamo all’Amministrazione di farsi carico delle criticità sopra esposte lavorando, insieme a noi, per migliorare le condizioni di lavoro di chi svolge per l’Amministrazione, il lavoro con impegno e dedizione.

Inoltre, riteniamo che sia importante valorizzare le strutture operative territoriali, gli Uffici che sono impegnati direttamente con gli utenti e che quindi rappresentano la P.A. quotidianamente.

A questo proposito la situazione dell’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria di Perugia non appare più sostenibile e richiede un intervento immediato per continuare a garantire l’operatività dell’Ufficio nell’ambito dei controlli.

CGILFP – CISLFP – UILPA sono convinte che lo sviluppo di Uffici come quelli umbri, siti nel cuore dell’Italia rientri nell’interesse di una nazione che ambisce a crescere per essere competitiva sul piano economico ed internazionale.

