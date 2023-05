Nocera Umbra, 16 maggio 2023 – Nocera Umbra Borgo Green rinnova il direttivo e le sue cariche. Scelta all’unanimità la nuova presidente, Mara D’Arcangelo, affiancata nel direttivo da Eirene Mirti (vicepresidente), Alessia Stefanelli (segretario e tesoriere), Alessandro Orfei e Alessandro Giovannini. Quest’ultimo passa il testimone della presidenza a Mara D’Arcangelo per portare avanti i progetti già avviati in questi primi anni di vita dell’associazione, come il Masterplan dedicato alla sostenibilità, e puntare sui nuovi.

“Ringrazio tutti per la fiducia dimostratami, sono molto felice di intraprendere questo percorso con l’associazione – spiega la presidente, Mara D’Arcangelo –.

Nei prossimi due anni porteremo avanti i progetti già avviati con successo da Nocera Umbra Borgo Green e ne attiveremo di nuovi per far crescere l’associazione, coinvolgere attivamente la cittadinanza e fare rete con le altre associazioni del territorio. Sono sicura che grazie al sostegno di questo nuovo Direttivo riusciremo a fare qualcosa di bello per la nostra città, ma il merito più grande va certamente a chi ci ha preceduto per aver lavorato egregiamente in questi anni, nonostante le grandi difficoltà create dalla pandemia.

Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Giovannini per aver creduto in me sin dall’inizio e per tutto il supporto che ha sempre dato all’associazione, che ci permette oggi di proseguire con serenità ed entusiasmo le iniziative attivate”.

Una passaggio di testimone, dunque, per il fondatore dell’associazione. “I sogni non svaniscono fino a quando non li abbandoniamo: con questo messaggio festeggiamo la terza presidenza e il terzo direttivo dell’associazione, che in questi anni di vita ha fatto germogliare il proprio seme e ha iniziato la sua crescita ponendo le basi per un progetto tanto ambizioso quanto importante – dice Alessandro Giovannini –.

L’obiettivo è stato quello di dare il proprio contributo ad un territorio ricco di opportunità legate ai valori della sostenibilità e del rispetto della natura e del mondo che abitiamo e ci circonda. Sono orgoglioso che il percorso iniziato qualche anno fa, dapprima con la presidenza di Michele Agostini, poi con me, passi oggi nelle mani di una donna positiva e determinata come Mara.

Al suo fianco, oltre al supporto importante di Alessandro Orfei, altre due donne di grande valore e già impegnate da anni nella nostra associazione, come Eirene Mirti e Alessia Stefanelli. La donna è da sempre ‘forza della natura’, combattente e portatrice di amore, la donna è madre terra e sono convinto che nei prossimi due anni vedremo fiorire i tanti progetti già avviati ed in corso. E ne vedremo sbocciare di nuovi per dare ancora più valore al nostro amato borgo di Nocera Umbra, già eccellenza sotto tanti aspetti: storico, artistico, culturale e, ci auspichiamo con forza, sempre più green”.

(3)