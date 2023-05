Foligno, 18 maggio 2023 – In occasione della Giornata mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, venerdì 19 maggio verrà illuminato di viola l’orologio del palazzo comunale. Questo colore è stato scelto come simbolo delle patologie sulle quali l’evento mondiale si impegna ad attrarre l’attenzione per sensibilizzare l’attenzione.

In Italia è operativa l’associazione M.I.Cro. Italia ODV, che riunisce e rappresenta tutte le persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali e operativa sul territorio nazionale.

L’associazione nasce per assicurare assistenza medica, anche attraverso la fitta rete ospedaliera di supporto ai pazienti che soffrono patologie silenti e quasi sempre invalidanti, quali il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.

(0)