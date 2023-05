Sabato 20 maggio. Un nuovo itinerario tematico nel cuore del borgo. Investiti 120mila euro per il recupero delle fontanelle e di Via Grossi

Panicale, 18 maggio 2023 – Un nuovo itinerario turistico nel cuore di Panicale incentrato sul tema dell’acqua.

Sarà inaugurato sabato 20 maggio il “Percorso delle acque pubbliche”, frutto di una riqualificazione di alcuni dei luoghi più caratteristici e identificativi di Panicale.

Con un investimento di 120.000 euro, a valere sui fondi Iti Trasimeno, il Comune ha realizzato un progetto di qualificazione storica e culturale per la fruibilità turistica del percorso che lega la sacralità della Chiesa della Madonna della Sbarra con il San Sebastiano. Percorso che si snoda attraverso le vie interne del borgo e tocca punti di arte, memoria e socializzazione storici di Panicale.

Il progetto ha avuto tra i suoi esiti principali il restauro delle quattro fontanelle delle acque pubbliche del centro storico (Fontanella di Porta Fiorentina, di Via Ceppari, di Via del Filatoio e di Piazza Umberto I) e la riqualificazione di Via Aldo Grossi.

Il nuovo itinerario è accessibile anche ai non vedenti e ai portatori di handicap e può contare su una cartellonistica munita di QR code per la fruibilità da smartphone.

L’inaugurazione del percorso è fissata per sabato prossimo, alle ore 17, con partenza dalla Chiesa della Madonna della Sbarra. Saranno presenti rappresentanti del Comune di Panicale e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, del Gal Trasimeno Orvietano, di Tsa e di Umbracque.

E’ prevista anche la partecipazione della Scuola di Musica del Trasimeno attraverso il Gruppo dei Fiati che eseguirà musica dal vivo.

In caso di maltempo il momento conviviale si terrà nella Sala consiliare

(0)