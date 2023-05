Nel centro storico appuntamento con l’edizione mensile di Retrò e con “The Distinguished Gentleman’s Ride”. Sabato 27 maggio il mercato settimanale traslocherà a piazzale

Città di Castello, 20 maggio 2023 – Domani, domenica 21 maggio, passione per il collezionismo e per lo stile vintage saranno protagonisti di una giornata speciale nel centro storico di Città di Castello con l’edizione mensile di Retrò e il ritorno di “The Distinguished Gentleman’s Ride”, l’evento organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Ferro e Motus nell’ambito del cartellone di appuntamenti “Aspettando…Estate in città” promosso a maggio dal Comune.

Per la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica si sono già prenotati circa 110 espositori provenienti da tutto il centro Italia, la cui presenza sarà stavolta però particolarmente condizionata dalle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando negli ultimi giorni diverse regioni del Paese. Per tutta la giornata piazza Matteotti, largo Gildoni e il loggiato Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti e il loggiato Celso Ragnoni, corso Cavour e piazza Gabriotti accoglieranno un’ampia vetrina di oggetti di pregio, curiosità, rarità d’epoca e articoli vintage. Chi domenica sceglierà il centro storico tifernate avrà l’opportunità di un incontro suggestivo con lo stile in sella a una moto, grazie agli appassionati che parteciperanno all’edizione annuale di “The Distinguished Gentleman’s Ride”, la manifestazione che riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Nella decima edizione della rassegna, Città di Castello sarà tra le 48 città italiane coinvolte in un appuntamento internazionale divenuto molto popolare anche nella comunità dei motociclisti italiani. Ferro e Motus punterà anche quest’anno a far conoscere a tutti i partecipanti i luoghi più belli e suggestivi della città e del comprensorio. I partecipanti si ritroveranno in piazza Garibaldi alle ore 10.00 per la foto di rito. Per tutti ci sarà la possibilità di iscriversi e fare la propria donazione in denaro. Alle ore 11.00 la comitiva di “The Distinguished Gentleman’s Ride” partirà per Citerna per la prima tappa, con aperitivo, di un tour sulle strade dell’Altotevere umbro e della Valtiberina toscana che toccherà Anghiari e Sansepolcro, con arrivo nel parco della Montesca di Città di Castello, dove verrà organizzato il “Gentleman’s park party”, un pic-nic per tutti i partecipanti. I

l cartellone di “Aspettando…Estate in città” offrirà poi nel fine settimana del 26-28 maggio un ricco programma di appuntamenti. Per gli amanti dell’escursionismo in bicicletta, l’appuntamento da non perdere sarà con il “Tiferno Wild Gravel”, l’evento dedicato al cicloturismo che coronerà il progetto “D & B – Discovery and Bike in Altotevere”, promosso dal Comune di Città di Castello con Federalberghi Umbria e ASP G.O. Bufalini. Nel Torneo CSI Coppa Italia DRF, in programma allo stadio comunale “Corrado Bernicchi”, il pubblico potrà ammirare le spettacolari sfide a tutta velocità tra i droni, mentre in piazza Matteotti ci sarà un altro atteso ritorno, quello del “Mercatino Regionale Francese”, con la tradizione gastronomica e artigianale transalpina per la quale tanti tifernati e turisti si misero in fila l’anno scorso al debutto a Città di Castello.

Per consentire lo svolgimento di quest’ultima iniziativa, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, nella mattinata di sabato 27 maggio il mercato settimanale traslocherà provvisoriamente a piazzale Enrico Ferri e all’interno del parco comunale Alexander Langer. Lo spostamento riguarderà gli ambulanti delle piazze principali del centro storico e anche gli operatori commerciali abitualmente collocati nel parcheggio Raniero Collesi. A questo proposito, l’amministrazione comunale sottolinea che la programmazione del Mercatino Regionale Francese rientra nell’ambito delle politiche di promozione turistica del centro storico tifernate finalizzate a valorizzare e sostenere le attività commerciali del cuore della città.

Con le rappresentanze degli operatori di settore è costantemente aperto un canale di dialogo grazie al presidente regionale di Fiva-Confcommercio Mauro Fortini. Proprio attraverso Fortini, il Comune aveva offerto agli ambulanti una soluzione che permettesse di far convivere il mercato settimanale con il Mercatino Regionale Francese nella mattinata di sabato 27 maggio, con lo spostamento soltanto di una parte dei banchi.

La proposta dell’ente però è stata declinata dagli operatori commerciali. L’amministrazione comunale ribadisce che la tutela del mercato settimanale è una priorità dell’azione del governo cittadino: ecco perché per quanto concerne la sua riorganizzazione si è cercata collaborazione con i rappresentanti di categoria degli ambulanti. L’ente è in attesa da molti mesi di una proposta degli operatori e per questo viene limitato a non più di 2-3 volte l’anno il trasferimento degli ambulanti in altro luogo in concomitanza con le principali manifestazioni pubbliche che ospita la città.

