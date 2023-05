Spoleto, 20 maggio 2023 – Domani, domenica 21 maggio, in occasione della giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo elo sviluppo la Sala Cinema Pegasus, in collaborazione con l’associazione Teude Spoleto di Spoleto, presenta l’evento speciale “Visioni d’autore”: incontro con il regista Alessandro Negrini

Il regista Alessandro Negrini sarà presente domenica 21 maggio alle ore 21:00 alla Sala Cinema Pegasus di Spoleto per la presentazione del suo film

TIDES (MAREE) – STORIE DI VITE E SOGNI PERDUTI E TROVATI (ALCUNI INFRANTI)

Al termine della proiezione seguirà il dibattito con il regista Negrini condotto da Laura Frascarelli.

La serata è un nuovo appuntamento di Visioni d’Autore, il format del Comune Di Spoleto organizzato in collaborazione con Graziella Bildesheim di MAIA Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.

Vincitore di 18 premi internazionali, tra i quali il Gold Movie Awards di Londra e il premio Miglior Documentario Lungometraggio all New York-Istanbul Film Festival

Il Foyle separa Derry, città dei cattolici, da Londonderry, feudo dei protestanti: è un confine d’acqua che si è fatto, nel tempo e suo malgrado, serbatoio di memorie nella storia accidentata dell’Irlanda del Nord, Nonostante la fine del conflitto, in Irlanda del Nord c’è ancora una città con due nomi diversi: Derry, per i cattolici, Londonderry per i protestanti. Nel mezzo della città, scorre un fiume: Il Foyle, che separandoli fisicamente, ne è divenuto suo malgrado il loro confine fisico.

Una rêverie surreale, che amoreggia col linguaggio del sogno e dell’acqua, sul concetto di separazione, di confine, (geografico e mentale), narrato dal punto di vista del fiume, che ne diventa il narratore ed il protagonista, laddove sogno e realtà si intrecciano in una sorta di magica autobiografia.

Il fiume Foyle ci invita a riflettere su temi che risultano travalicare i suoi stessi limiti: che cos’è un confine? Dove finisce l’amore delle persone una volta divise? I sogni di coloro che vissero prima del conflitto, sono diversi dai quelli anelati oggi? E soprattutto, dove sono finiti i nostri sogni?

“Un film rêverie sui confini, sul tempo, sui sogni”

United Nation Associations, Londra

“Flusso di immagine ad alto tasso poetico. Una sinfonia visiva.”

