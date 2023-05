Dal nostro inviato GILBERTO SCALABRINI

Rivotorto (Assisi), 20 maggio 2023 – Il santuario francescano del “Sacro tugurio” di Rivotorto è già pieno dalle otto di questa mattina. I parrocchiani attendono con grande impazienza Padre Gianmarco Arrigoni, l’ex parroco ora a Como. Lo potrebbe un frate taumaturgo dello spirito, sempre vicino alla gente.

È tornato nella terra dove Francesco ha lasciato la memoria di alcune tappe del suo cammino a bordo di un pullman carico di pellegrini comaschi, partiti presto questa mattina per raggiungere Rivotorto.

“È stato un viaggio faticoso”, racconta Padre Gianmarco, “a causa dei rallentamenti lungo l’autostrada nella zona di Bologna”.

Quando varca la soglia del santuario, la gente di Rivotorto gli va incontro gioiosa. “Sei stato un guerriero”, gli dice un signore con i capelli bianchi, riferendosi al calvario della sua malattia: un carcinoma alla gola contro cui ha lottato per quasi un anno sottoponendosi a chemio e radioterapia.

“Lei perderà la voce” gli avevano sentenziato i medici dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e lui, abituato a predicare, si era preoccupato. Un bel giorno, però, gli hanno detto che era guarito e non c’era più bisogno dell’intervento chirurgico.

Gli chiedo: si sente un miracolato?

Sorride e, da buon bergamasco, risponde: “Sì, sicuramente graziato. Ho sentito dentro di me che, da un giorno all’altro, stavo bene anche disponibile. Questo è stato il motivo per cui le risonanze, la PET e anche tutti gli altri esami hanno escluso qualsiasi lesione oncologica.” Ricoverato a Milano, presso lo IEO (Istituto Europeo di Oncologia), il frate ha subito conquistato la simpatia di medici, infermieri e pazienti. Dopo aver registrato una “lotta” contro il maschio, ha ora riorganizzato il suo futuro. Il suo realismo è toccante. Anche il tempo sembra aver assunto un nuovo valore: “Sappiamo tutti che non va sprecato e che non torna indietro, ma spesso ce ne dimentichiamo”. “Prossimamente incontrerò Paolo Veronesi, il figlio del grande Veronesi, e tutta l’equipe medica per ringraziarli dell’ottimo lavoro. Questo istituto è un’eccellenza in Europa.” Durante l’omelia, padre Gianmarco ha ricordato il suo calvario, citando anche aneddoti simpatici e ricordando Tommaso, un bambino di Assisi gravemente malato e ricoverato al Meyer di Firenze. I nonni gli portarono una sua foto e padre Gianmarco la fece benedire dal Papa quando venne ad Assisi. Il giorno dopo, il bambino uscì dall’ospedale. Commovente è anche la storia di Benedetto, un neonato con gravi problemi che padre Gianmarco ha benedetto in incubatrice al policlinico di Perugia. Poco dopo, tornò alla normalità.

Che effetto gli ha fatto questo grande tributo di affetto dei suoi ex parrocchiani?

Allarga le braccia: “Ho sentito che erano presenti prima con l’affetto e la preghiera durante la mia malattia, e li ho sentiti oggi in modo particolare”.

Cosa ne pensa dell’intelligenza artificiale?

“La scienza e la fede sono due ali della stessa colomba. Noi dobbiamo utilizzare la scienza e la fede nello stesso tempo, senza escludere l’una o l’altra. Nella scienza, però, dobbiamo evitare tutto quello che riguarda la manipolazione o quello che esclude la naturalità dell’uomo e della persona umana che lo renderebbe mutilato e offenderebbe la natura umana.”

Lei, nelle sue prediche, mette sempre al centro l’uomo e la pace. Oggi, la guerra in Ucraina ha aperto scenari che nessuno avrebbe voluto vedere. Cosa ne pensa?

“C’è una grande confusione nel mondo: prevalgono i poteri forti e sotto ogni guerra ci sono sempre grandi interessi che dividono anziché unire. Difficilmente si può arrivare ad una soluzione pacifica se non c’è un tavolo dove ci dobbiamo sentire più fratelli, più bisognosi gli uni degli altri”.

Che cosa vuol dire oggi ai suoi ex parrocchiani di Rivotorto?

“Voglio die che sono vicino a tante situazioni di povertà economica che conosco e che sono vicino a quanti soffrono in generale. Per tutti prego e li porta sempre con me. La preghiera non ha distanza. Vicini o lontani la preghiera unisce tutti”.

