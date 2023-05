17-29 giugno e coinvolgerà alcuni comuni del Trasimeno: Tuoro (Isola Maggiore), Castiglione del Lago, Passignano, Magione

PERUGIA, 20 maggio 2023 – Martedì 23 maggio alle ore 12 a Perugia sarà presentato il cartellone dell’edizione 2023 del festival “Moon in June”, nel corso della conferenza stampa in programma alla Sala Fiume di Palazzo Donini.

Interverranno, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, i sindaci dei comuni che ospiteranno il festival e la direttrice artistica di Moon in June Patrizia Marcagnani. Modererà l’incontro con la stampa il giornalista Leonardo Malà.

Dopo la vincente formula itinerante lungo i comuni lacustri dello scorso anno, torna quindi anche nel 2023 la colonna sonora del Trasimeno targata “Moon in June” ma raccolta nel periodo dal 17 al 29 giugno.

Ancora la grande musica sarà protagonista. Sui vari palchi del Trasimeno si alterneranno anche quest’anno artisti italiani e internazionali. Scelti i luoghi più suggestivi del Lago toccando i territori dei comuni di Tuoro (con l’immancabile scenario del tramonto all’Isola Maggiore), Castiglione del Lago, Passignano, Magione.

L’associazione Moon in June organizza e promuove il festival anche grazie al contributo della Regione Umbria, dei Comuni lacustri coinvolti, del Gal Trasimeno-Orvietano e della Banca Bcc.

Moon in June, oltre al festival di giugno, come di consueto ha in serbo altri concerti. Nel corso della conferenza saranno quindi annunciati anche gli altri eventi targati sempre dall’associazione e che si svolgeranno in Umbria durante l’estate.

Per info e contatti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it

tel. 3319488452 – Facebook: www.facebook.com/mooninjunepg/

(3)