Foligno, 22 maggio 2023 – Diverse iniziative sono in programma domenica 28 maggio al Parco regionale di Colfiorito, nell’ambito della Festa dei Boschi dell’Umbria, iniziativa regionale di promozione del paesaggio, della natura e della cultura. Anche la biblioteca comunale di Foligno partecipa, sul prato vicino alla palude di Colfiorito, con un punto informazioni e con un banco di libri, che potranno essere consultati e presi in prestito, oltre che con le letture per bambini a cura di “Nati per Leggere Umbria”.

L’iniziativa fa parte anche della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”.

Ecco il programma delle Giornata

ore 9,30 “La biodiversità spontanea delle piante erbacee nell’Oasi di Colfiorito”, mostra convegno sulle piante erbacee e passeggiata per la raccolta e il loro riconoscimento a cura di Luciano Loschi, Presidente Accademia Italiana Piante Spontanee presso la sede del Parco (ex Casermette) – Info e prenotazioni 338.5876122;

ore 16 “Un Archeodetective. Alla scoperta dei tesori del bosco”, visita guidata al MAC, a cura di CoopCulture. Ingresso € 10,00 Intero – € 8,00 Ridotto (6-18 anni) – Gratis (0-6) – Info e prenotazioni 0742.681198 – 330584;

ore 16,30 “Letture ad alta voce” letture per bambini in età prescolare. A cura dei volontari di Nati per Leggere Umbria, in collaborazione con la biblioteca Comunale di Foligno, presso l’area verde del Molinaccio – Info e prenotazioni 338.5876122 Iniziativa nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”;

ore 18 “Terapia forestale” presentazione della pubblicazione edita dal Club Alpino Italiano e dal C.N.R., a cura della sezione CAI di Foligno, alla sede del Parco (ex Casermette) – Info e prenotazioni 348.7237556

