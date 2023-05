Il progetto si è distinto come strategia di promozione territoriale per aver esaltato le eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche dell’Amerino

Tra iriservata alle aziende ed organizzazioni italiane che hanno diffuso l’eccellenza in Italia e nel mondo,, il progetto promosso dagli 11 comuni della provincia di Terni: Amelia capofila di progetto, Alviano, Attigliano Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio e Penna in Teverina.

Amerino Tipico – “Amerino©. Azioni integrate per la strategia territoriale del cibo del paesaggio amerino” è il nuovo progetto di sviluppo territoriale e di valorizzazione del cibo come elemento chiave per l’innovazione territoriale, che punta alla cooperazione fra soggetti pubblici e privati del territorio, nella costruzione del brand “Amerino©” quale volano del territorio stesso. Il riconoscimento consegnato ritirato da Marco Filippucci, coordinatore del progetto, è stato assegnato con ladi

Gli altri premiati del Columbus International Award 2023, sono stati:

per la sezione “Amazing”, riservata a persone che hanno contribuito alla diffusione e/o alla tutela della cultura italiana nel mondo: Pasquale Buonfiglio – Presidente di Social Future Project impegnato in importanti progetti sociali in Italia e all’estero; Alexia Melocchi – Produttrice cinematografica e presidente DIVE – Donne Italiane che Vivono all’Estero di Los Angeles, autrice e podcast show host; Cristiana Pegoraro – Pianista internazionale, Presidente di Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival; David Petrarca – Regista, produttore televisivo e direttore artistico, noto al pubblico anche per “Il Trono di Spade”.

Tre inoltre i premiati insieme ad #AmerinoTipico, per la nuova sezione, inserita quest’anno, da un’idea di Massimiliano Ferrara, ideatore e fondatore del premio. Si tratta della sezione “Excellence” riservata alle aziende italiane che hanno diffuso l’eccellenza in Italia e nel mondo: Best Color – Il Make Up tutto italiano che ha fatto dell’eccellenza il proprio segno distintivo; Otofarma – Azienda leader nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche su misura, espressione dell’eccellenza italiana e pionieri e ricercatori in telemedicina e 958 Santero – Dinamica e innovativa azienda italiana spumantistica, e non solo, nata in Piemonte nel 1865.

Al termine della cerimonia di premiazione si è tenuta una degustazione, presso il Chiostro della Pinacoteca comunale a base dei prodotti dei partner del progetto #AmerinoTipico che ha visto protagonisti i vini della Cantina Sandonna di Giove (Tr) e quelli delle Cantine Zanchi di Amelia (Tr), l’Olio e.v.o. Monovarietale di Rajo del Frantoio Suatoni di Amelia, la Fava cottòra dell’Amerino – Presidio Slow Food del Consorzio della Fava Cottora; ed i prodotti di norcineria della Società Agricola F.lli Tamburini di Montecastrilli (Tr).

Columbus International Award 2023 è un evento organizzato da MaMa communication, in collaborazione con il Comune di Amelia, United International Media Partners, Strada dei Vini Etrusco Romana e Condotta Slow Food Terre dell’Umbria Meridionale, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Terni e di AmeliaMusei.