Appuntamento dal 20 al 23 luglio. Tra gli ospiti Daniele Silvestri, Lovegang 126, Maria Antonietta e Dente

Assisi, 23 maggio 2023 – Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Assisi, quest’anno il Riverock Festival, uno degli eventi di richiamo dell’estate assisana, si sposta nel luogo più evocativo del territorio: la Rocca Maggiore, e torna in questo 2023 nella sua forma originaria, sviluppandosi cioè in un unico fine settimana dal 20 al 23 luglio. In controtendenza rispetto alla gran parte delle altre manifestazioni similari, quest’anno la kermesse ha fortemente voluto diventare ancor più accessibile a tutti, saranno infatti due le grandi serate a ingresso gratuito.

“Il mondo della musica dal vivo negli ultimi anni sta subendo grandissimi mutamenti – afferma Jacopo Cardinali, presidente dell’Associazione Riverock e direttore artistico della manifestazione – gran parte delle produzioni hanno raggiunto costi ormai insostenibili per realtà come la nostra e, di conseguenza, imposto prezzi dei biglietti sempre più alti. In un momento come questo, in cui tutto sembra dover essere necessariamente sempre più imponente, sempre più grande ed ambizioso, noi abbiamo scelto di fare un piccolo passo indietro, anzi di lato: abbiamo scelto di tornare ad un’idea di festival più sincera, più sostenibile, più aperta ed accessibile a chiunque abbia semplicemente voglia di tornare a goderne insieme a noi. Si tratta di una scelta ambiziosa, a livello imprenditoriale rischiosa, ma che, anche grazie al prezioso sostegno degli enti pubblici e privati che ci stanno dando fiducia, siamo certi si rivelerà quella più giusta. O ad ogni modo l’unica che, in questo momento storico, avevamo davvero voglia di fare.”

Gli unici due appuntamenti con ingresso a pagamento saranno quelli di giovedì 20 luglio, che vedrà salire sul palco Daniele Silvestri, preceduto da uno special guest d’eccezione, Bianco, e della serata conclusiva di domenica 23 luglio, in cui l’area della Rocca Maggiore si riempirà della musica e dei colori del Teenage Dream, uno degli show ispirati agli anni 2000 più in voga del momento.

Daniele Silvestri, dopo il grande successo della tournée teatrale, tornerà ad alzare il volume e porterà, in esclusiva per l’Umbria, il suo “Estate X” tour, nuovissimo show che vedrà il ritorno delle amate chitarre elettriche, dei brani più coinvolgenti e più serrati della sua ventennale carriera, ma sarà soprattutto l’occasione per presentare al pubblico i brani del nuovo, attesissimo album “X” in uscita il 9 giugno prossimo.

Teenage Dream, il 2000’s party che sta conquistando i cuori di migliaia di persone, registrando sold out in tutti i più importanti live club della penisola, si prepara a sbarcare anche nei maggiori festival rock italiani: da Rock In Roma al Flowers Festival di Torino, dal Balena Festival di Genova al Ferrara Summer Festival fino al Riverock Festival, in esclusiva per l’Umbria, per una memorabile notte tutta da cantare.

La prima grande serata ad ingresso gratuito avrà luogo invece venerdì 21 luglio, con l’attesissimo concerto della Lovegang 126, seminale collettivo composto da alcuni dei massimi esponenti della scena hip-hop italiana: Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino B, che presenteranno “Cristi e Diavoli”, il loro primo album ufficiale, uscito lo scorso aprile. La serata proseguirà fino a tarda notte con l’ormai tradizionale aftershow “Friday I’m in Riverock”, in collaborazione con l’Urban Club di Perugia.

Il secondo appuntamento ad ingresso gratuito sarà sabato 22 luglio, un doppio show dedicato a due assoluti punti di riferimento della scena alternative e cantautorale italiana: Maria Antonietta e Dente.

“La tigre assenza”, il nuovo attesissimo disco della voce di Deluderti, uscirà il 26 maggio prossimo. Con questo album Maria Antonietta abbraccia i suoi fantasmi, anche se sono feroci, e torna sul palco dopo oltre 5 anni di assenza: dopo la fortunata anteprima primaverile nei più importanti club della penisola, torna sul palco dei principali festival estivi con uno show potente ed energico, essenzialmente rock and roll!

Dente, dopo il fortunato ritorno dal vivo con il tour nei club che ha accompagnato il lancio del suo nuovo album “Hotel Souvenir”, torna in tour in full band nei più importanti festival italiani! Il nuovo spettacolo ripercorre in maniera completa la carriera del cantautore con i brani diventati classici, i nuovi brani dell’ultimo album ed uno spettacolo audio e luci completamente rinnovato!

Altra novità sarà il Riverock Sunset, momento speciale del Festival che si svolgerà tra le antiche mura del suggestivo Giardino degli Incanti, sempre all’interno della Rocca Maggiore. Musica, teatro e arti coreutiche si abbracceranno in un’esperienza unica che sarà presto svelata nella sua interezza.

All’interno dell’area festival saranno presenti delle aree food & drink e relax, sarà inoltre attivato il servizio navetta gratuito per raggiungere la location comodamente e senza problemi di parcheggio.

Biglietti in prevendita I biglietti su circuiti Ticketone, TicketItalia e TicketSms

Per i concerti ad ingresso gratuito , per agevolare la gestione degli afflussi all’area festival, sarà necessario prenotare il proprio biglietto su www.riverock.it.

Hashtag ufficiale #riverock2023

Riverock Festival è promosso dall’Associazione Riverock con il patrocinio ed il sostegno della Città di Assisi e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

(1)