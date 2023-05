Saranno realizzati tra due anni : Universo Assisi, Calendimaggio, ivoluzione cultura delle comunità energetiche

Assisi, 24 maggio 2025 – L’amministrazione comunale ha partecipato ieri e oggi alla master class organizzata dal Ministero della Cultura dal titolo “Cantiere Città”, in pratica un percorso per la valorizzazione delle città finaliste a Capitale italiana della cultura 2025.

Si tratta di un percorso voluto per individuare i punti di forza dei dossier presentati dalle città che si sono candidate a Capitale italiana della cultura 2025.

Nella prima giornata l’assessore alla cultura ha focalizzato l’attenzione su tre progetti tra quelli contenuti nel dossier.

Il primo è quello dedicato a Universo Assisi, in particolare all’edizione straordinaria del 2025 incentrata sull’architettura, l’arte contemporanea, il design e sul rapporto tra sostenibilità ed ecologia integrale.

Il secondo presentato ha per oggetto il Calendimaggio che tra due anni celebra la 70esima edizione e le idee per rendere la manifestazione sempre più partecipata da tutta la città e per farla conoscere a livello nazionale e internazionale come una delle più significative esperienze di rievocazione storica medievale.

Il terzo progetto è incentrato su Assisi capitale mondiale dell’ecologia integrale verso il 2025, ottavo centenario del cantico delle creature, e sulla rivoluzione cultura delle comunità energetiche che ad Assisi sta camminando speditamente, si sta lavorando con la Soprintendenza a livello di regolamenti e statuti per l’esigenza di conciliare il tema dell’energia con il valore e la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Nella giornata di ieri sono stati allestiti i tavoli tematici su argomenti riguardanti lo sviluppo culturale, la governance e la comunicazione partecipata.

Una due giorni interessante, ha commentato l’assessore alla cultura, perché finalizzata a dar corso alle idee e ai progetti scritti nei dossier di tutte le città candidate a Capitale italiana della cultura 2025. Come Assisi ci siamo concentrati su tre filoni che rappresentano l’anima culturale e ambientale della città e che come amministrazione intendiamo portare avanti e concretizzare con tutte le nostre forze.

(2)