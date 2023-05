Perugia, 24 maggio 2023 – Si è svolto ieri mattina nel Palazzo della Provincia di Perugia un incontro con il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, in visita oggi nel capoluogo umbro.

Un confronto importante al quale hanno preso parte la presidente della Provincia, affiancata dai consiglieri delegati all’Edilizia scolastica e alla Viabilità, l’assessore regionale all’Istruzione, il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, Stefano Nodessi, e il Sub Commissario Fulvio Soccodato.

Un incontro che dà seguito all’ordinanza n. 31 per la ricostruzione, con la quale sono stati assegnati all’Ente di Piazza Italia 140 milioni di euro per 22 progetti dedicati alla riqualificazione degli edifici scolastici, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dalla Provincia proprio nell’edilizia scolastica.

Nel corso dell’incontro si è ribadita l’importanza di siglare, quanto prima, un protocollo tra Struttura commissariale e Provincia per creare un gruppo di tecnici a supporto del Servizio progettazione edilizia, che sarà operativo nella sede di via Palermo. Al momento il documento è in fase di elaborazione da parte della Struttura commissariale e sarà esteso anche al Comune di Perugia, facendo così salire da 22 a 27 il numero di progetti. In questo modo i soggetti attuatori (Provincia e Comune) potranno avere a disposizione uno staff di tecnici specializzati, in sede, per far sì che le procedure di attivazione degli Accordi quadro siano immediate.

Contemporaneamente, nella Sala Pagliacci si è svolta un’altra riunione con i tecnici della Provincia e del Comune di Perugia, oltre ai progettisti individuati dalla Struttura Commissariale, per accelerare l’avvio delle varie fasi di progettazione e lavorazione, il tutto sotto il coordinamento dell’ingegner Soccodato.

La visita del Commissario Castelli si è conclusa nello studio della Presidente dove ha lasciato una dedica sul Libro d’Onore della Provincia. Parole che hanno confermato la volontà di avviare uno dei programmi di ricostruzione scolastica più significativi della storia dell’Umbria, al fine di accrescere la qualità e la sicurezza degli edifici destinati ad ospitare centinaia di giovani desiderosi di prepararsi alla vita e al lavoro.

