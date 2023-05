Perugia, 23 maggio 2023 – Per la morte e di Giulia Fedele , la ragazza folignate di 22 anni deceduta all’alba di domenica lungo la statale 75 Centrale Umbra, all’altezza di Santa Maria degli Angeli, la Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La ricostruzione dell’incidente ha portato a ipotizzare che al volante dell’auto ci fosse una delle due amiche che viaggiavano con Giulia. A seguito dello schianto contro new jersey in cemento l’auto si è ribaltata e le tre ragazze sono state sbalzate fuori dall’abitacolo. Per Giulia non c’è stato nulla da fare.

L’accusa di omicidio stradale per la ragazza che era al volante dell’auto di proprietà di Giulia, è pesante.

