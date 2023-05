Il giornale, diretto dal giornalista Gilberto Scalabrini, sarà in distribuzione gratuita dal 3 Giugno

Foligno, 25 maggio 2023 – Illumina la tua mente con la straordinaria Giostra della Quintana, perché l’ardente fuoco dell’informazione si diffonde con vivace magnificenza attraverso le pagine di ECO, il folgorante supplemento del prestigioso quotidiano online indipendente UMBRIA CRONACA.

Sotto la sapiente guida del giornalista intraprendente Gilberto Scalabrini, sia il quotidiano che il periodico risplendono come stelle scintillanti nel vasto universo dell’informazione.

L’attesissima presentazione e distribuzione gratuita del magazine, previste per sabato 3 giugno alle ore 17, si svolgeranno nell’incantevole scenario dell’oratorio del Crocifisso, in via Gramsci, 6, dove lo spirito libero e la passione si fondono in un vortice di emozioni.

L’ingresso è libero, un’opportunità da non perdere!

La grafica avvincente del giornale, firmata dall’illuminato art director Pierpaolo Ramotto, illustre insegnante di pittura presso l’Accademia di Firenze, conferisce anche a questa edizione un carattere giovane e moderno.

In questo straordinario numero, l’informazione si espande e si eleva, poiché ECO sfoggia con orgoglio ben 112 pagine patinate, anziché le consuete 96.

E queste pagine incantano gli occhi grazie alle splendide immagini immortalate da talenti come Marco Cardinali, Gabriele Cirocchi e Stefano Preziotti, che trasportano i lettori in un turbine di meraviglia visiva. (Nella foto, alcune pagine del magazine da collezione)

