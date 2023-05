Un fine settimana tra Perugia e Perugino e panorama mozzafiato della Torre degli Sciri. Anche una nuova iniziativa in vista della fine dell’anno scolastico: con Gran Tour Perugia si regalano arte e cultura

Perugia, 25 maggio 2023 -Come era Perugia al tempo di Pietro Vannucci? Quali suggestioni artistiche hanno ispirato il “meglio pittore d’Italia”? Prosegue i prossimi giorni “Perugia e Perugino” la rassegna di visite guidate promosse da Gran Tour Perugia in occasione dei 500 anni dalla scomparsa del Divin Pittore, volta ad approfondire la figura dell’artista attraverso i luoghi da lui vissuti in prima persona, nonché dalla sua cerchia culturale, in un momento storico di straordinaria fioritura sociale ed economica per il capoluogo umbro.

Sabato 27 maggio alle 16 prenderà così il via La città al tempo di Perugino. Perugia tra il 15esimo e il 16esimo secolo con la narrazione di Caterina Martino. Una passeggiata lungo le vie della città, passando per i luoghi cari al pittore, partendo da una location inconsueta e meno nota, il cortile della sua abitazione.

Evento dog friendly, durata circa un’ora. Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Domenica 28 maggio alle 16.30 sarà invece la volta di Perugia dall’alto, visita ascensionale che percorre i 243 gradini della suggestiva Torre degli Sciri, unica rimasta fra quelle che nel Medioevo andavano a caratterizzare il profilo urbano del capoluogo umbro. Un viaggio che, tra storia e aneddoti, approderà sulla splendida terrazza da cui ammirare un panorama mozzafiato che si apre su tutta la città. Durante il percorso, anche un passaggio alle due cappelle di San Michele e di San Salvatore, recentemente restaurate.

Durata un’ora circa. Costo della visita guidata euro 15 a persona, gratuita fino a 12 anni.

LA NUOVA INIZIATIVA

In vista della chiusura dell’anno scolastico, parte la nuova iniziativa targata Gtp: La maestra coltiva arte. Iniziativa originale che punta al culturale, piuttosto che al dono materiale, rivolta agli studenti di ogni ordine e grado che avranno così la possibilità di acquistare una visita guidata da regalare al proprio insegnante quale ricordo del percorso scolastico che sta per terminare.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it

