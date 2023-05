Perugia, 26 maggio 2023 – Il 27 maggio 1923 nasce a Firenze Don Lorenzo Milani. Ad un secolo dall’evento, l’Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel mondo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione, ne ricordano la figura e l’opera in un convengo che gode del patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, del Comune di Città della Pieve e dell’Associazione AltrEmenti – insieme per l’autismo ODV.

L’evento, in programma martedì 30 maggio presso la Sala Sant’Agostino di Città della Pieve (ore 16:00), ha per titolo: “Il problema degli altri è uguale al mio”, e si propone di far luce sugli odierni disagi socioeconomici e sui disturbi che possono costituire pregiudizio per l’accesso e il profitto nella scuola dell’obbligo e nell’alta formazione.

L’opera del priore di Barbiana, che negli anni ’50 fondò una scuola popolare per le famiglie dei contadini di una piccola località del Mugello, ha determinato un dibattito che con importanti ripercussioni in tutto il mondo dell’istruzione.

A lui si deve infatti il merito di aver adottato metodiche e pratiche d’insegnamento che sono divenute oggetto della riflessione didattica dei decenni successivi, e più in generale di aver segnalato problematiche che sono ancor oggi oggetto di dibattito nella prospettiva di una effettiva riforma della scuola.

All’incontro, organizzato su proposta dell’Istituto Italo Calvino di Città della Pieve, parteciperanno Floriana Falcinelli, già docente della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università agli studi di Perugia, Moira Sannipoli, professoressa associata in Didattica e Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia, e Cristina Gaggioli, ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università per Stranieri di Perugia.

