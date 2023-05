Perugia 27 maggio 2023 – La Giunta regionale ha indicato i nomi dei membri in quota Regione del Cda di Gepafin. Si tratta di Carmelo Campagna (Presidente), Marco Calabresi e Giada Fantini (Consiglieri).

Campagna, classe ’62 e presidente uscente, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Sapienza di Roma, in qualità di Dottore Commercialista e Revisore Legale ha prestato la sua attività con la carica di membro o Presidente del Collegio sindacale o Revisore legale nell’ambito di diverse società di capitali, e in particolare si è occupato di amministrazione di Banche o Società Finanziarie.

Calabresi, nato nel 1976, è laureato in Scienze Politiche, ha seguito diversi corsi professionalizzanti e ad oggi lavora nel Gruppo BPER BANCA come Dirigente Responsabile Centro Imprese Marche Nord, in precedenza aveva lavorato presso altri gruppi bancari come CARIGE e BNL Gruppo BNP PARIBAS.

Fantini, classe ’76, si è laureata in Giurisprudenza, presso la Sapienza di Roma, per poi seguire alcuni corsi di un di alta formazione e di perfezionamento a Roma e Milano. Ad oggi è general counsel di Maccanotecnica Umbra spa ed è stata, tra l’altro, consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto.

