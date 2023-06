Foligno, 2 giugno 2023 – Domenica 4 giugno, alle ore 21 al “Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti” si svolgeranno le prove ufficiali per la Giostra del 17 giugno. Questa sarà l’ultima occasione che i binomi dei 10 Rioni avranno per rifinire la preparazione in vista della Quintana.

Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno. La grande novità di quest’anno, che renderà le “prove ufficiali” ancora più avvincenti, è il fatto che il risultato delle stesse determinerà l’ordine di partenza per la Giostra della Sfida. Al termine delle prove, infatti, sarà stilata dalla Giuria di gara una classifica sulla base della migliore tornata di ogni Rione. In base a tale classifica il Presidente della Giuria convocherà i Priori dei Rioni seguendo l’ordine di classifica dal 1° al 10° i quali potranno scegliere uno dei posti ancora liberi nell’ordine di partenza per la Giostra del 17 giugno.

Questo, invece, l’ordine di partenza delle prove ufficiali estratto a sorte durante la “Cena Grande” e i cavalli che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto scenderanno in campo:

Cassero: Cavaliere Luca Innocenzi cavalli Atheos, Altrimenti e Easy Secret;

Contrastanga: Cavaliere Daniele Scarponi cavalli Temesvar e Cute Babies ;

Badia: Cavaliere Lorenzo Melosso cavalli Field Over the Sea e Texas Cactus;

Pugilli: Cavaliere Nicholas Lionetti cavalli Lady lilly e Run to Me;

Spada: Cavaliere Tommaso Finestra cavalli Romantic Walk, Gold Strategy e Doriano;

Ammanniti: Cavaliere Mattia Zannori cavalli Dragonfly Star, Celamonti e Seurat;

Morlupo: Cavaliere Alessandro Candelori cavalli Lo Zingaro, Palais D’Elysee e Franceschina

La Mora: Cavaliere Luca Morosini, cavalli Caccia alla Volpe e Youaremyboy;

Croce Bianca: Cavaliere Pierluigi Chicchini, cavalli Sopran Headley e Puck di Breme;

Giotti Cavaliere Massimo Gubbini cavalli Un Uomo Felice e Daytona Man;

