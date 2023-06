Incontro Azienda Usl Umbria 2 – Associazioni a Foligno

FOLIGNO, 2 giugno 2023 – Si è svolto nei giorni scorsi, nella sala Alesini del presidio ospedaliero “San Giovanni Battista” di Foligno, un incontro tra il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino e il Coordinamento Associazioni Zona Sociale 8.

Al Coordinamento afferiscono 12 Associazioni/Organizzazioni di Volontariato: Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM APS/ETS); ANCESCAO; Ass. Amici del Cuore; Ass. Liberi di Essere; OdV Persefone per le Cure Palliative; Ass. Festival per le Città Accessibili; ANGSA Umbria; Ass. Dopo di Noi Insieme a Noi; Ass. ASM 17 Italia; Ass. Umbria Sensibilità Chimica Multipla; Ass. Italiana Persone Down – AIPD; Ass. Dream more APS, tutte operanti nel territorio di riferimento della Zona Sociale n. 8 e del Distretto Sanitario di Foligno.

Nonostante le Associazioni abbiano una diversa vocazione, tuttavia sono accomunate da un unico denominatore: la promozione e la tutela del benessere e della dignità delle persone fragili e/o con disabilità.

L’incontro è stato molto positivo, propositivo e improntato all’individuazione di possibili ulteriori ambiti di collaborazione reciproca, riconoscendo ed accogliendo, da parte della Direzione Aziendale, il valore e la funzione delle Organizzazioni di Volontariato nell’apporto originale e sussidiario al conseguimento di Attività di Interesse Generale, come peraltro previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 – “Codice del Terzo Settore” – e riaffermato nella Legge regionale dell’Umbria n. 2/2023.

L’impegno, da parte della Direzione Aziendale, per il prossimo futuro, è quello di proseguire nel percorso appena iniziato, anche con l’istituzione di tavoli di lavoro congiunti, ritenendo di fondamentale importanza il confronto con il “Coordinamento Associazioni” in quanto soggetto portatore di risorse, di esperienze e di conoscenze specifiche.

